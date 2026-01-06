ЗАРЕЖДАНЕ...
Габриела Руменова: Рисковете от измами, свързани с еврото, нарастват. Сайтове, на които са обявени цени само в евро са нелегитимни
© ФОКУС
Двойното обозначение на цените в лева и в евро продължава до 8 август. "Идеята на законодателя да фигурират и двете цени за този дълъг период от време е, за да може потребителите да проследяват, тъй като непрекъснато възникват съмнения за неправомерно и икономически необосновано завишаване на цените. Това дава възможност на потребителите да следят цената в лева дали се променя и ако тя се променя, да подават сигнали към контролните органи, за да бъдат извършвани необходимите проверки. Ако се установи, че има повишаване, дали това се дължи на обективни икономически фактори или на субективни обстоятелства и да се предприемат последващи действия“, обясни Руменова.
Законодателството не урежда реда на изписване на стойностите в евро и в лева. "Затова е важно потребителите да обръщат внимание. Направи ми впечатление, че от 1 януари немалко електронни магазини обърнаха реда, в който изписват стойностите, и първо е цената в евро. Това може да обърка хората и да си помислят, че е по-евтино“, отбеляза Габриела Руменова.
Разпоредба в Закона за въвеждане на еврото урежда случаите, в които потребителите предявяват рекламация и се стига до разваляне на договора и възстановяване на средствата. "Когато трябва да бъдат възстановени средствата, това е приоритетно в евро, а ако няма достатъчно – в левове до края на януари“, уточни създателят на платформата "Ние, потребителите“.
Рисковете от измами, свързани с въвеждането на еврото, нарастват, заяви Руменова. Сайтове, на които са обявени цени само в евро, липсата на телефон за връзка и физически адрес са сигнали за потребителя, че сайтът не е легитимен.
"Преди месеци OpenAI пусна функция на ChatGPT – Shopping Research, където бихме могли да изследваме всеки един сайт, да видим каква е неговата репутация и да поискаме сравнение на конкретни артикули, при какви условия се предлагат и в други електронни магазини. По този начин можем да си съставим картина съществува ли този артикул, при какви цени и условия се предлага от други магазини“, обясни тя.
Сигналите към платформата през първите дни на новата година са свързани с неправилно превалутиране на цените на някои от стоките. "Например търговецът е написал цена в евро, която не съответства на левовата равностойност. Това най-често е резултат от закръгляването, но невинаги. В някои от случаите е в размер на около 20-30 стотинки, което е сериозно“, посочи създателят на "Ние, потребителите“.
Още по темата
/
Директор в банка: За неклиенти изискваме такса, три декларации и копия на документи за произход на средствата
10:27
Продавачка на пазара: Много объркано стана, българите купуват по 1-2 моркова, изнервят се и искат да им се връща в лева
10:02
Миролюба Бенатова: Банките нарушават закона като отказват на хората да им обменят парите без такса и без лимит, но пък Хампарцумян вика, че това било дребна работа
09:55
Гроздан Караджов: 3 минути. Толкова отне обмяната на 222.47 лева в евро в пощенската станция в с. Долни Богров
05.01
Шефът на такситата: В очите на хората шофьорите се превърнаха в "помпаджии" и нарушители на закона
05.01
Жена: Запазила съм час на 29 декември цената е 80 лева, на 5 януари исках да променя часа - процедурата вече е с 8 лева отгоре
05.01
Още от категорията
/
Народните избраници от 51 НС са получили над 36,5 млн. лева под формата на заплати, за отсъствия са глобени с 773 хил. лева
11:39
Бивш член на ЦИК: Изборният кодекс трябва да бъде променен, машинното гласуване не решава проблема
05.01
"Да гласуваш е само половината работа": ДБ апелира към създаване на "армия" от защитници на изборите
05.01
Керемедчиев: Доналд Тръмп изпълнява едно от предизборните си обещания с отстраняването на Мадуро
05.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.