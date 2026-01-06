Начинът на представяне на информацията за цената не трябва да въвежда потребителя в заблуждение. Това каза основателят на платформата "Ние, потребителите“ Габриела Руменова в предаванетона Радиос водещ Ася Александрова.Двойното обозначение на цените в лева и в евро продължава до 8 август. "Идеята на законодателя да фигурират и двете цени за този дълъг период от време е, за да може потребителите да проследяват, тъй като непрекъснато възникват съмнения за неправомерно и икономически необосновано завишаване на цените. Това дава възможност на потребителите да следят цената в лева дали се променя и ако тя се променя, да подават сигнали към контролните органи, за да бъдат извършвани необходимите проверки. Ако се установи, че има повишаване, дали това се дължи на обективни икономически фактори или на субективни обстоятелства и да се предприемат последващи действия“, обясни Руменова.Законодателството не урежда реда на изписване на стойностите в евро и в лева. "Затова е важно потребителите да обръщат внимание. Направи ми впечатление, че от 1 януари немалко електронни магазини обърнаха реда, в който изписват стойностите, и първо е цената в евро. Това може да обърка хората и да си помислят, че е по-евтино“, отбеляза Габриела Руменова.Разпоредба в Закона за въвеждане на еврото урежда случаите, в които потребителите предявяват рекламация и се стига до разваляне на договора и възстановяване на средствата. "Когато трябва да бъдат възстановени средствата, това е приоритетно в евро, а ако няма достатъчно – в левове до края на януари“, уточни създателят на платформата "Ние, потребителите“.Рисковете от измами, свързани с въвеждането на еврото, нарастват, заяви Руменова. Сайтове, на които са обявени цени само в евро, липсата на телефон за връзка и физически адрес са сигнали за потребителя, че сайтът не е легитимен."Преди месеци OpenAI пусна функция на ChatGPT – Shopping Research, където бихме могли да изследваме всеки един сайт, да видим каква е неговата репутация и да поискаме сравнение на конкретни артикули, при какви условия се предлагат и в други електронни магазини. По този начин можем да си съставим картина съществува ли този артикул, при какви цени и условия се предлага от други магазини“, обясни тя.Сигналите към платформата през първите дни на новата година са свързани с неправилно превалутиране на цените на някои от стоките. "Например търговецът е написал цена в евро, която не съответства на левовата равностойност. Това най-често е резултат от закръгляването, но невинаги. В някои от случаите е в размер на около 20-30 стотинки, което е сериозно“, посочи създателят на "Ние, потребителите“.