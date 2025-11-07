ЗАРЕЖДАНЕ...
|Габриела Руменова: Без писмена жалба в спор с търговец сте като войник без щит – имате право да се защитите, но нямате с какво
“Когато потребителските ни права са засегнати - под афект, в желанието да си спестим време и усилия, ние често търсим бързо решение на проблема с търговеца. Оплакваме се на място или се обаждаме по телефона, но устният сигнал не ни носи защита, защото не оставя следи", обяснява Габриела Руменова – автор и водещ на подкаста.
Законът дава право на потребителя да отправи жалбата си към търговеца както устно, така и писмено. В интерес на клиента обаче е да избере писмената форма, защото само така ще има доказателство за датата на подаване, съдържанието на оплакването и конкретното искане за решение.
“Някои търговци съзнателно насърчават клиентите "да не си усложняват живота“ с писмени жалби. Това изглежда удобно, но всъщност е начин да се препятства упражняването на едно гарантирано със закон право и потребителят остава уязвим. Без писмено доказателство търговецът може да твърди, че не е уведомен за проблема и изобщо да не отговори, а ако подадете жалба срещу него до контролните орагани или до съда, няма да имате доказателства, че преди това сте се обърнали към него и той не е спазил закона.", разяснява още Руменова.
Писмената жалба е ключова, защото дава доказателства за това, че сте подали сигнала си надлежно и в срок, както и че сте описали казуса и сте отправили искане за решаването му. Тя позволява да се проследи спазването на срока за отговор от страна на търговеца и го задължава да отговори в законоустановен срок, писмено! Писмената жалба служи и като база за последващи действия (например към контролни органи или съд). Тя може да бъде депозирана на хартия, по имейл или с препоръчано писмо. Може да се използва и онлайн форма, но така потребителят няма да има копие за себе си.
Разговор на място с продавач или управител, както и телефонно обаждане до търговеца съвсем не са достатъчни. Така рискувате да получите неофициално устно уверение от типа "ще го оправим“, но това не създава доказателства и не задължава търговеца с конкретни действия и срок.
“Когато са нарушени правата Ви, устният разговор е добро начало, но писмената жалба е вашият истински щит. Тя доказва кога сте подали сигнала, какво сте поискали и дали сте получили отговор в срок. Устното възражение е като да говорите на вятъра – следа не остава. Някои търговците използват това и ви насърчават да не подавате писмени жалби, защото така за тях е по-лесно, а за вас – по-лошо. Не се поддавайте, а се борете за правата си неуморно и докрай!", казва в заключение Габриела Руменова и обобщава: "Без писмена жалба сте като войник без щит – имате право да се защитите, но нямате с какво.“.
