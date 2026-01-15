Ежегодното проучване за потребностите на работодателите от работна сила показва, че пазарът има нужда от 231 123 работници и специалисти с умения и знания в различни професионални направления през следващите 12 месеца от момента на провеждането на анкетата. Най-голяма е нуждата от кадри има в икономически най-силно развитите региони на страната, в областите Пловдив, София град, Благоевград, Варна и Бургас. Това каза в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радиозам.-изпълнителният директор на Агенцията по заетостта Габриела Горанова-Димчева."Проучването се провежда чрез анкети, като през 2025 година, то се проведе през периода май-юни. Постигнат беше висок процент на отговоряемост от работодателите, близо 43% след 10 000 респонденти. Това са действащи фирми в 28-те области на страната, във всички икономически дейности и всички типове предприятия: микро, малки, средни, големи предприятия.“Според проучването най-търсени са около 128 хиляди специалисти с квалификация машинен оператор, строител, сервитьор, барман. Има нужда и от 48 хиляди специалисти с правоспособност или с висше образование, като най-търсените тук са учители, шофьори, също така медицински сестри, оператори на металорежещи машини, лекари, преподаватели. Относно работниците без квалификация, които ще бъдат нужни, са около 53 800. "В следващите 3-5 години, изследването показва, че ще се търсят около 163 хиляди специалисти с висше образование, като най-търсени ще бъдат специалистите от професионално направление в здравни грижи, също така педагогика, медицина, туризъм и икономика.“Данните от последното проучване показват също, че значително повече предприятия планират да наемат, отколкото да съкращават персонал, като изследването през 2025-а показва, че по-малко предприятия са дали отговор, че се налага съкращаване на персонал, отколкото през 2024 г. "Най-сериозният дефицитът е в секторите търговия, транспорт, хотелиерство и ресторантьорство, където почти 11 000 работодатели заявява затруднения при намиране на персонал.“По думите й един от основните изводи, който се налага от събраните данни в проучването, е, че недостигът на кадри често е в резултат на това, че хората, които търсят работа, нямат нужните умения за позициите, които са свободни. Според госта начинът за преодоляване на това предизвикателство са множеството възможности за обучение, които Агенция по заетостта предлага, с държавно или европейско финансиране. "В тях могат да участват както безработни, така и заети лица и да придобият дигитални умения, ключови умения, като определен чужд език или да преминат обучение за професионална квалификация.“Относно неактивните лица на пазара на труда Горанова добави, че Агенцията по заетостта полага усилия да бъдат привлечени в пазара на труда. "Целта е да се достигне до тези хора, за да им бъде предложена адекватна услуга спрямо от техните нужди. Това може да е конкретно работно място или например включване в обучение. Също може да им бъдат предлагани умения като това, как да се представят пред работодател, как да си направят документите за кандидатстване, т.е. разнообразни услуги, които биха им помогнали да се реализират на пазара на труда.“Според експерта има тенденция към увеличаване на броя на подадените заявления от работодатели за наемане на чужденци от трети страни. Но това не е единствения подход за наемането на кадри. "Активирането на неактивните лица на пазара на труд е ключов фактор, както и повишаването на уменията на хората, които търсят работа, за да могат да заемат позициите, които са отворени. Хората над 50 години също са потенциал на пазара на труда.“