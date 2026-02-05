ЗАРЕЖДАНЕ...
Габриел Вълков: Доходите на хората не отговарят на ръста на цените
Припомняме ви, че вчера БСП поиска да бъде приет проектобюджетът за 2026 г.- бюджетът, който управляващото мнозинство поправи след масови протести срещу план - сметката на страната.
"В този бюджет бяхме предложили увеличаване на майчинските, увеличаване на минималната работна заплата, увеличаване на учителските заплати", каза Вълков и изрази критика към управляващите:
"Виждаме обаче, че останалите партии не се интересуват от доходите на хората, разправяме се с всякакви други неща в този парламент, вместо да решим реални проблеми, което всеки български гражданин очаква", обясни той.
"Служебното правителство, което ще встъпи в длъжност, ще е с удължителен бюджет. Може да влезем в спирала от избори и да няма бюджет през цялата година и да работим с 1/12, което също е проблем. Инфлация има, а ние работим с бюджет, който е приеман преди една година, което е проблем за всеки български гражданин", заключи депутатът.
