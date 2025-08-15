ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Габи Руменова с трогателна история за духовните ни устои
Ето и разказа на Габи Руменова:
Тази сутрин в метрото един баща, който носи прокъсаната си блуза, дочете тихичко на сина си явно започнатата по-рано детска книжка, прибра я в раницата и веднага извади от там друга.
През цялото време детето го слушаше с пълното си внимание, а на челцето му се изписваха дребни гънки, които сякаш показваха как информацията преминава в главицата му и се запечатва в детския му мозък. Когато понечи да доближи устата си с пръстче, баща му, докато продължаваше да чете, нежно и грижовно отмести ръчичката му.
По едно време отвори книгата на последната страница, зачете анотацията на друго заглавие от поредицата и прошепна на детето: "Тази май не сме я чели".
На кориците и на двете имаше библиотекарски номера. Скромните възможности на човечеца очевидно не му позволяват нови дрехи, но не му пречат да знае и да вярва, че най-ценното, което може да даде на наследника си, са знанията и споделеното време заедно.
Много исках да ви покажа интелигентното личице на момченцето, но трябва да се съобразяваме с GDPR.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Община Благоевград предупреди за голяма измама в социалните мрежи
12:53 / 13.08.2025
Чудесна новина за всички жители и гости на Благоевград
09:59 / 14.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: