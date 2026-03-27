Контролните органи на ИА "Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) установиха само за седмица 163 работници без трудови договори при извършени 1011 бр. проверки за периода. Най-много от установените лица са в икономическите дейности "Производство на хранителни продукти“, "Строителство“ и "Търговия на дребно“. От началото на годината установените работещи без трудов договор са 735. При всеки такъв случай инспекторите по труда задължително съставят акт за установяване на административно нарушение. Санкцията според Кодекса на труда е от 766 евро до 7669 евро, припомнят от ГИТ.От Инспекцията по труда напомнят на работещите, че за да бъдат защитени техните трудови права, следва да не се съгласяват да работят при устно договорени условия. Писменият трудов договор с ясно посочени условия на труд и заплащане гарантира в най-пълна степен трудовите им права. Той се сключва преди постъпване на работа. Преди реално да започне работата, работникът или служителят трябва да е получил екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, копие от вписването на началото на трудовото правоотношение, заверено в териториалните дирекции на Националната агенция за приходите (НАП), както и длъжностна характеристика. Работодателят няма право да допуска наетия до работното му място преди да му предостави тези документи.В Инспекцията по труда често постъпват сигнали от работници, които са работили без трудов договор и не им е платено, след като са освободени. В тези случаи, при извършването на проверка по подадения сигнал, инспекторите по труда трябва да установят по безспорен начин, че работникът полага труд за дадения работодател без трудов договор, за да могат да се възползват от правомощията си да обявят съществуване на трудовото правоотношение.Превенцията на недекларирания труд във всичките му проявления като липса на трудов договор или работа по договор с фиктивни условия – прикрито реално работно време, договорено по-ниско заплащане на труда от реално получаваното и др., е сред основните акценти в дейността на ИА ГИТ.В началото на месец март 2026 г. Главната инспекция по труда получи грамота за приноса ѝ към ограничаването на сивата икономика в националния конкурс "Икономика на светло“, организиран от Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ). Агенцията беше отличена в категорията "За личност или организация, допринесли за ограничаване и превенция на неформалната икономика посредством активна позиция“