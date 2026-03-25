ЗАРЕЖДАНЕ...
ГИТ: Акцент при всяка една проверка е да се установи дали чуждите работници полагат труд при същите условия, които се предоставят за българските
©
В своето изказване Вутова акцентира на най-честите предизвикателства, пред които се изправят инспекторите по труда, когато осъществяват контрол на трудовите правоотношения на чужди граждани. Сред основните проблеми са подписването документи с неясно съдържание заради непознаване на езика и липса на осведоменост за условията на труд. "Акцент при всяка една проверка е да се установи дали чуждите работници полагат труд при същите условия, които се предоставят за българските работници. Това е основно изискване на трудовото законодателство“, категорична бе Вутова.
Тя отбеляза, че Главната инспекция по труда последователно развива подход, надхвърлящ рамките на традиционния контрол и включва проактивна подкрепа, превенция и насочване на работодателите, особено в контекста на трансграничната заетост – разработване на информационни материали и организиране на секторни семинари и информационни сесии за полагане на труд с трансграничен елемент.
Вутова подчерта, че доброто сътрудничество с Европейския орган по труда, с институциите на държавите членки и неправителствените организации е ключово за преодоляването на общите предизвикателства пред трансграничната трудова мобилност.
В конференцията се включиха лектори от България и Германия, които представиха новите модели на мобилност в резултат на технологиите, на рисковете за правата на мобилните работници в резултат на дигиталната трансформация. Специално внимание беше обърнато и на прилагането на законите в условията на трансгранична заетост, както и на мерките за превенция на трудовата експлоатация.
Домакин на събитието бе Министерството на труда и социалната политика, като част от Работната програма за сътрудничество между България и Германия 2025 - 2026.
През 2025 г. Главната инспекция по труда“ (ИА ГИТ) разшири сътрудничеството с мрежата на всички консултантски центрове в Германия, обединени в Arbeit und Leben Counseling Networк Decent Work (Мрежа от консултантски центрове "Миграция и достоен труд“). Целта на партньорството е да бъде осигурена по-добра защита и гаранции за достоен труд на българските работници в Германия.
За по-доброто информиране за трудовите права на българските граждани, работещи в Германия, Мрежата от консултантски центрове "Миграция и достоен труд“ (Arbeit und Leben Counseling Networк Decent Work) разработи брошура със заглавие "Заблуди за моите трудови права в Германия“. В нея са изведени съвети от проведени трудовоправни консултации на български граждани в Германия. Брошурата е на два езика български и немски.
Брошурата е налична на https://www.gli.government.bg/bg/taxonomy/term/423/node/13893
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.