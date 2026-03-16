Коалиция ГЕРБ-СДС официално регистрира своята листа с кандидати за

народни представители за Първи многомандатен избирателен район –

Благоевград. Документите бяха внесени в Районната избирателна комисия

(РИК), с което официално се дава старт на подготовката за предстоящия

парламентарен вот.

Водач на листата отново е опитният юрист и доказан държавник Росен

Желязков. Той застава начело на отбор от професионалисти, които познават

в детайли проблемите и потенциала на всички общини в областта.

Бе дадена заявка за кампания с ясни приоритети и отговорност към

гражданите. Целта е да се гарантира сигурност, стабилност и икономически

растеж за Благоевград и целия регион. В листата са включени експерти от

различни сфери – от икономисти и инженери до медицински лица, учители и

дейци на културата, защото развитието изисква компетентност във всеки

един сектор.

Отборен дух, експертиза и широко гражданско представителство са в

основата на селекцията. В нея са представени кандидати от Благоевград,

Петрич, Сандански, Разлог, Гоце Делчев, Банско, Сатовча и Якоруда, което

гарантира, че гласът на всяко населено място ще бъде чут. В листата

намират място както утвърдени партийни лица, така и силна гражданска

квота, и представители на коалиционния партньор СДС.

Ето и пълния състав на листата на ГЕРБ-СДС за 1-ви ИР Благоевград:

1. Росен Димитров Желязков – юрист (София)

2. Юрий Тодоров Воев – икономист (Благоевград)

3. Костадин Томов Стойков – инженер, гражданска квота (Петрич)

4. Георги Иванов Георгиев – мениджър (Сандански)

5. Иван Красимиров Герчев – предприемач (Разлог)

6. Иванка Георгиева Кехайова – юрист, гражданска квота (Гоце Делчев)

7. Соня Валериева Влахова – медицинска сестра (Благоевград)

8. Евгени Генчев Будинов – актьор (София)

9. Васил Георгиев Чолаков – училищен директор, СДС (Благоевград)

10. Мария Димитрова Мутафчиева – учител (Банско)

11. Илия Филипов Сидеров – педагог (Сатовча)

12. Давид Стоименов Петров – общински съветник (Благоевград)

13. Мариела Георгиева Весалова – педагог (Якоруда)

14. Муса Ахмед Ръджов – спортист (Якоруда)

15. Тони Иванова Чаушева – МГЕРБ (Петрич)

16. Галина Петрова Милчева – уредник в музей (Благоевград)

17. Фатиме Мехмед Пешова – медицинска сестра (Якоруда)

18. Селван Исмаил Читак – социален работник (Якоруда)

19. Антоанета Йорданова Дивилска – инженер (Благоевград)

20. Стойчо Тодоров Томов – строителен инженер, СДС (София)

21. Ибрахим Ибрахим Пенда – учител (Гоце Делчев)

22. Стефан Апостолов Апостолов – финансист, гражданска квота (Симитли)

Коалиция ГЕРБ-СДС ще води позитивна кампания, ориентирана към хората и

техните реални нужди, за да осигури предвидимо и спокойно бъдеще за

България.