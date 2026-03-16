ГЕРБ-СДС също регистрира листата си в 1-ви избирателен район Благоевград за предстоящите парламентарни избори
народни представители за Първи многомандатен избирателен район –
Благоевград. Документите бяха внесени в Районната избирателна комисия
(РИК), с което официално се дава старт на подготовката за предстоящия
парламентарен вот.
Водач на листата отново е опитният юрист и доказан държавник Росен
Желязков. Той застава начело на отбор от професионалисти, които познават
в детайли проблемите и потенциала на всички общини в областта.
Бе дадена заявка за кампания с ясни приоритети и отговорност към
гражданите. Целта е да се гарантира сигурност, стабилност и икономически
растеж за Благоевград и целия регион. В листата са включени експерти от
различни сфери – от икономисти и инженери до медицински лица, учители и
дейци на културата, защото развитието изисква компетентност във всеки
един сектор.
Отборен дух, експертиза и широко гражданско представителство са в
основата на селекцията. В нея са представени кандидати от Благоевград,
Петрич, Сандански, Разлог, Гоце Делчев, Банско, Сатовча и Якоруда, което
гарантира, че гласът на всяко населено място ще бъде чут. В листата
намират място както утвърдени партийни лица, така и силна гражданска
квота, и представители на коалиционния партньор СДС.
Ето и пълния състав на листата на ГЕРБ-СДС за 1-ви ИР Благоевград:
1. Росен Димитров Желязков – юрист (София)
2. Юрий Тодоров Воев – икономист (Благоевград)
3. Костадин Томов Стойков – инженер, гражданска квота (Петрич)
4. Георги Иванов Георгиев – мениджър (Сандански)
5. Иван Красимиров Герчев – предприемач (Разлог)
6. Иванка Георгиева Кехайова – юрист, гражданска квота (Гоце Делчев)
7. Соня Валериева Влахова – медицинска сестра (Благоевград)
8. Евгени Генчев Будинов – актьор (София)
9. Васил Георгиев Чолаков – училищен директор, СДС (Благоевград)
10. Мария Димитрова Мутафчиева – учител (Банско)
11. Илия Филипов Сидеров – педагог (Сатовча)
12. Давид Стоименов Петров – общински съветник (Благоевград)
13. Мариела Георгиева Весалова – педагог (Якоруда)
14. Муса Ахмед Ръджов – спортист (Якоруда)
15. Тони Иванова Чаушева – МГЕРБ (Петрич)
16. Галина Петрова Милчева – уредник в музей (Благоевград)
17. Фатиме Мехмед Пешова – медицинска сестра (Якоруда)
18. Селван Исмаил Читак – социален работник (Якоруда)
19. Антоанета Йорданова Дивилска – инженер (Благоевград)
20. Стойчо Тодоров Томов – строителен инженер, СДС (София)
21. Ибрахим Ибрахим Пенда – учител (Гоце Делчев)
22. Стефан Апостолов Апостолов – финансист, гражданска квота (Симитли)
Коалиция ГЕРБ-СДС ще води позитивна кампания, ориентирана към хората и
техните реални нужди, за да осигури предвидимо и спокойно бъдеще за
България.
Още по темата
/
Над половин милион са нуждаещите се българи: Започва раздаването на хранителни пакети в цялата страна
15:57
Председателят на ЦИК: Както не си изхвърляме телевизора, като му изтече гаранционния срок, по същия начин и с машините
15.03
Проф. Калинов: Избирателните комисии не се назначават по критерии на компетентност, а по партиен критерий
15.03
Партиите продължават да формират листите за изборите: Кои политици ще се борят за народния вот?
15.03
Атанас Атанасов: Когато се правят наденици и се редят листи, най-добре е да не надничаме вътре
15.03
Още от категорията
/
АПИ с нов шеф
18:06
Здравният министър: Повишаването на цените на лекарствата ще се анализира, ще вземем спешни мерки
15:57
НСИ отчита 3,3% годишна инфлация за февруари, над 89% от левовете вече са изтеглени от обращение
12:32
Делян Пеевски: Внасяме промяна, с която ще се задължи КЕВР да заплаща проверките за електромери
08:10
МФ: Министър Клисурски категорично не е казвал, че в близко време предстои ръст на цените на горивата с 20 или 25%
15.03
Диана Йорданова: След промените - при заплата 1000 евро, допълващата пенсия може да скочи до 210 евро
15.03
