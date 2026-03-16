Коалиция ГЕРБ-СДС официално регистрира своята листа с кандидати занародни представители за Първи многомандатен избирателен район –Благоевград. Документите бяха внесени в Районната избирателна комисия(РИК), с което официално се дава старт на подготовката за предстоящияпарламентарен вот.Водач на листата отново е опитният юрист и доказан държавник РосенЖелязков. Той застава начело на отбор от професионалисти, които познаватв детайли проблемите и потенциала на всички общини в областта.Бе дадена заявка за кампания с ясни приоритети и отговорност къмгражданите. Целта е да се гарантира сигурност, стабилност и икономическирастеж за Благоевград и целия регион. В листата са включени експерти отразлични сфери – от икономисти и инженери до медицински лица, учители идейци на културата, защото развитието изисква компетентност във всекиедин сектор.Отборен дух, експертиза и широко гражданско представителство са восновата на селекцията. В нея са представени кандидати от Благоевград,Петрич, Сандански, Разлог, Гоце Делчев, Банско, Сатовча и Якоруда, коетогарантира, че гласът на всяко населено място ще бъде чут. В листатанамират място както утвърдени партийни лица, така и силна гражданскаквота, и представители на коалиционния партньор СДС.Ето и пълния състав на листата на ГЕРБ-СДС за 1-ви ИР Благоевград:1. Росен Димитров Желязков – юрист (София)2. Юрий Тодоров Воев – икономист (Благоевград)3. Костадин Томов Стойков – инженер, гражданска квота (Петрич)4. Георги Иванов Георгиев – мениджър (Сандански)5. Иван Красимиров Герчев – предприемач (Разлог)6. Иванка Георгиева Кехайова – юрист, гражданска квота (Гоце Делчев)7. Соня Валериева Влахова – медицинска сестра (Благоевград)8. Евгени Генчев Будинов – актьор (София)9. Васил Георгиев Чолаков – училищен директор, СДС (Благоевград)10. Мария Димитрова Мутафчиева – учител (Банско)11. Илия Филипов Сидеров – педагог (Сатовча)12. Давид Стоименов Петров – общински съветник (Благоевград)13. Мариела Георгиева Весалова – педагог (Якоруда)14. Муса Ахмед Ръджов – спортист (Якоруда)15. Тони Иванова Чаушева – МГЕРБ (Петрич)16. Галина Петрова Милчева – уредник в музей (Благоевград)17. Фатиме Мехмед Пешова – медицинска сестра (Якоруда)18. Селван Исмаил Читак – социален работник (Якоруда)19. Антоанета Йорданова Дивилска – инженер (Благоевград)20. Стойчо Тодоров Томов – строителен инженер, СДС (София)21. Ибрахим Ибрахим Пенда – учител (Гоце Делчев)22. Стефан Апостолов Апостолов – финансист, гражданска квота (Симитли)Коалиция ГЕРБ-СДС ще води позитивна кампания, ориентирана към хората итехните реални нужди, за да осигури предвидимо и спокойно бъдеще заБългария.