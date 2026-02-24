Сподели close
Коалиция ГЕРБ-СДС ще се регистрира за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г., съобщиха от пресцентъра на ПП ГЕРБ. 

Документите на коалицията ще бъдат внесени в Централната избирателна комисия от народните представители Росен Желязков, Делян Добрев, Румен Христов и административния секретар на ГЕРБ Цветомир Паунов.

Регистрацията ще бъде утре, 25.02.2026 г.