Андрей Гюров, който до момента е извършил над 50 кадрови смени на висши държавни служители. Повод за тази позиция е извършеното уволнение на заместник областния управител на Благоевград - Христо Ангелов, само десет дни след като новия областен управител Николай Куколев пое поста, съобщиха от пресцентъра на партията.
Подобни действия са в пряко противоречие с публично заявените намерения на Куколев за приемственост и запазване на експертния потенциал на областната администрация, което е от основно значение за доброто и безпроблемно на функциониране на структурата. Вместо това ставаме свидетели на поредна кадрова чистка, предприета от служебното правителство чрез неговите представители по места, което оставя администрацията без кадър от ръководството, който е работил по администриране на организационните и технически процеси във връзка с предсрочните избори.
Смятаме, че администрацията трябва да бъде ръководена на принципите на професионализма, експертизата и стабилността, а не да се превръща в инструмент за политически реваншизъм и подмяна на кадри.
Христо Ангелов е доказал своята работа, ангажираност към ефективното функциониране на областната администрация. Неговото освобождаване без ясни мотиви поражда основателни съмнения за политически реваншизъм.
ГЕРБ настоява за прозрачност и ясни аргументи относно предприетите кадрови промени.
Ще продължим да следим внимателно действията на служебната власт и ще реагираме винаги, когато принципите на стабилното управление и професионалната администрация бъдат нарушавани.
