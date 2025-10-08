Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
ГДБОП удари престъпна група за трафик на мигранти през България и Сърбия 
Автор: Елиза Дечева 16:22Коментари (0)62
©
ГДБОП разкри престъпна група за трафик на мигранти през България и Сърбия. Седем души са задържани в рамките на международната полицейска операция, координирана от Европол. 

Акцията е проведена на територията на областите София, Стара Загора и Враца на 7 октомври 2025 г. Полицейски служители на гръцката служба за борба с нелегалната миграция, румънската Гранична полиция и борба с организираната престъпност, службата за борба с организираната престъпност на Република Молдова и на Европол също са взели участие в спецакцията. 

Операцията по линия на нелегална миграция е реализирана в рамките на регионална оперативна целева група (OTF ITER), създадена за разследване на мрежи за контрабанда на мигранти, използващи България като транзитна страна. Арестувани са седем трафиканти, едни от които са на високо ниво в йерархията на международния трафик. Задържани са шестима българи и един гражданин на Сирия.

На шестима от задържаните - петима българи и сирийския гражданин - са повдигнати обвинения и са приведени в следствения арест.

Претърсени са 11 имота и 3 автомобила. Иззети са 13 мобилни телефона, сим карти, договори за наемане на автомобили, записни заповеди и други документи, отнасящи се към извършената престъпната дейност, както и фалшиви банкноти с номинал 200 евро.

Разследването и полицейските действия са ръководени от наблюдаващ прокурор от Окръжна прокуратура - Русе.

Още по темата: общо новини по темата: 532
02.10.2025 »
17.09.2025 »
05.09.2025 »
01.09.2025 »
25.08.2025 »
24.08.2025 »
предишна страница [ 1/89 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
69-годишна жена е в тежко състояние, блъсната от автомобил в Благоевград
13:23 / 06.10.2025
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
Катастрофа на пътя между Симитли и Кресна, има жертва
14:06 / 06.10.2025
Земетресение до Разлог!
Земетресение до Разлог!
12:27 / 06.10.2025
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
Има и друг начин за получаване на пенсиите освен по банков път или от Пощенски клон, но датите са различни
15:47 / 07.10.2025
Доц. Георги Костов: "Елените" и Царево показват, че не се учим от грешките си
Доц. Георги Костов: "Елените" и Царево показват, че не се учим от грешките си
19:51 / 06.10.2025
С разнообразна програма Благоевград почете 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
С разнообразна програма Благоевград почете 113 години от освобождението на Горна Джумая и Пиринска Македония
13:39 / 06.10.2025
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
Ансамбъл "Пирин" и корейската кросоувър формация СООК на една сцена в Благоевград
13:17 / 07.10.2025
Актуални теми
Катастрофи в България
ТОЛ камерите снимат за нарушители на магистралите
Усложнена метеорологична обстановка октомври 2025 г.
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: