ЗАРЕЖДАНЕ...
ГДБОП участва в международна операция, разбила мрежа за криптоизмами и пране на пари за над 700 милиона евро
©
В 8 държави, в координация с Европол и Евроджъст, е проведено мащабно разследване през октомври и ноември 2025 г. Дирекция "Киберпрестъпност“ на ГДБОП участва в провеждането на мащабната международна операция по прекратяване дейността на престъпна мрежа за криптовалутни измами и пране на пари, действала на територията на цяла Европа и в трети страни.
8-те държави са - Белгия, България, Германия, Франция, Испания, Израел, Кипър, Малта.
Арестувани са девет лица, заподозрени в пране на незаконни средства, генерирани от измамни криптовалутни платформи. Конфискувани са активи на стойност милиони евро, включително:
- 800 000 евро в банкови сметки
- 415 000 евро в криптовалути
- 300 000 евро в брой
- Цифрови устройства
- Висококачествени часовници
Още по темата
/
След мащабна полицейска акция: Разбиха престъпна група за каналджийство, иззета е сума от 50 000 евро
25.11
Европол пусна видео на спецоперацията на ГДБОП, при която бяха иззети ценности за над 100 млн. евро
21.11
Акция срещу трафик на артефакти разкри иззети ценности за над 100 млн. евро: Задържани са 35 лица в България
20.11
Пореден ден, в който пияни и дрогирани се качиха зад волана – скучната статистика, която трябва да присъства в новините
30.10
Разбиха организирана престъпна група за контрабанда на китайски стоки, ощетила държавата с над 30 млн. лв.
16.10
Още от категорията
/
През "Промахон" пропускат всички моторни средства, но гърците спряха товарния трафик през "Ексохи"
13:58
Москов: Не знам кой излъга ГЕРБ, че управление с ДПС може да предизвика нещо друго извън всенародна омраза
10:26
Алгафари за отношението на Мирчев към НСО: Ако не беше това волско търпение на офицера, а му беше зашил два шамара, нямаше да може да го стигне
09:41
Крум Зарков: Ако кабинетът иска да оцелее, трябва да се разграничи от този, който "пълни протеста"
09:10
България, Гърция и Румъния ще развиват ускорено транспортната ос, свързваща Егейско с Черно море
03.12
Президентът към предприемачите от БТПП: Вашето присъствие укрепва авторитета на България и доверието на нашите партньори в страната ни
03.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.