Започват “Черните петъци". В тази връзка от отдела за киберсигурност към ГДБОП предупредиха потребителите за измами и им дадоха следните съвети, касаещи онлайн пазаруването:Да проверяват легитимността на сайтовете и домейните, от които пазаруват.Да използват опцията "Преглед и тест" при доставка.Да не се поддават на стресиращи съобщения за изчерпани количества или ограничено време за покупка.Да бъдат особено внимателни, когато попаднат на реклама за нереално големи намаления или промоции.Все по-често се създават фалшиви страници, които дублират визията на истински или са напълно измамни такива, които реално не извършват търговска дейност.