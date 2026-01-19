ЗАРЕЖДАНЕ...
ГДБОП с нов удар: Задържаха огромно количество марихуана на Митнически пункт "Лесово"
©
Специализирана операция на ГДБОП е проведена със съдействието на служители на Агенция "Митници“. Подробности за случая представиха пред медиите днес прокурор Дойчин Дойчев – и.ф. административен ръководител на ОП-Ямбол, старши комисар Емил Борисов – зам.-директор на ГДБОП, Стефан Бакалов – началник отдел "Борба с наркотрафика“ в Агенция "Митници“ и Илия Илиев – началник на Митнически пункт "Лесово“.
Те съобщиха, че марихуаната е установена в петъка, 16 януари, след проведени редица оперативни действия, извършени от служители на ГДБОП. На пункта в "Лесово“ водачът на товарната композиция е представил документи, че превозва транзитно 12 палета с натурален шперплат от България за Турция. При извършената щателна проверка на товара, включително със специализирана рентгенова апаратура, митническите инспектори откриват в четири от палетите с дървени плоскости общо 1186 пакета със зелена тревиста маса. Пакетите са били укрити във вътрешността на декларираните дървените плоскости. При извършените полеви наркотестове е установено, че веществото в пакетите реагира на марихуана.
Задържаното количество марихуана е общо около 700 килограма. То е било разпределено в 1186 пакета. Стойността на откритото наркотично вещество надвишава 5,5 милиона евро.
Още по темата
/
Калин Стоянов за Демерджиев: Удобно подмина въпроса за началника на Пето РУ, обвинен в участие в ОПГ
21.12
Задържаха полицейски шеф
12.12
Европрокуратурата извършва над 80 претърсвания в България за измами с ДДС на стойност над 13 милиона евро
05.12
Над 26 млн. лв. е щетата към бюджета на България заради схемата с ДДС, разследвана от Европрокуратурата
05.12
Под надзора на Европейската прокуратура: ГДБОП и ДАНС разбиха група за ДДС измами, завлекли хазната с милиони
04.12
Още от категорията
/
Пореден случай на фалшификация: Продавач откри невалидна банкнота от 200 евро в оборота на хранителен магазин
11.01
Сърбин от групата "Розовите пантери", участвал в обир на бижута и часовници за почти милиард евро в Гърция, е арестуван у нас
06.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.