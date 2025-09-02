Новини
ГДБОП с акция в Плевенско заради трафик на просяци към Швейцария
Автор: Петър Дучев 17:03
©
Под ръководството на прокуратурата ГДБОП проведе специализирана полицейска операция по международно разследване за трафик на хора от България към Швейцария.

Акцията е проведена в изпълнение на молба за правна помощ. Реализирана е в град Долни Дъбник, област Плевен, на 2 септември 2025 г. В нея участват представители на прокуратурите и съдебните власти на двете страни, следователи от Националната следствена служба и полицейски служители от ОД МВР - Плевен. Осъществена е под ръководството на Международния отдел на Върховна касационна прокуратура.

Съвместната операция е продължение на разследване, започнало през 2022 година, срещу организирана престъпна група, създадена с цел трудова експлоатация - трафик на български граждани, които да извършват просия в Швейцария. Шестима българи, арестувани у нас и в партньорската страна преди 3 години, са осъдени от властите в Женева за трафик на хора и пране на пари. Издадените присъди са до 7 години лишаване от свобода.

Установено е, че те са трансферирали десетки българи от ромските махали на градове от Северна България, които са държани при нечовешки условия, като средствата от осъществяваната от тях дейност са превеждани от организаторите на канала към България.

При проведената полицейска операция след събрани допълнително данни по случая са претърсени 3 адреса на свързани с организаторите на групата лица. Иззети са вещи, документи и информация от електронни устройства, имащи отношение към воденото производство. Разпитани са свидетели

