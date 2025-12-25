ЗАРЕЖДАНЕ...
ГДБОП разби канал за трафик на оръжия през България за РСМ
Открити са 3 гладкоцевни ловни пушки, 20 газови пистолета и 5750 халосни патрона при съвместна проверка на българските служби и колегите им от службата за незаконни оръжия, опасни и радиоактивни материали на Северна Македония.
Контрабандната стока е била укрита в товарния отсек на камион с чужда регистрация, влизащ в страната от Турция.
Товарният автомобил е селектиран за проверка и рентгенов контрол на 18 декември 2025 г. Шофьорът – македонски гражданин, представил документи за превозваната стока, паркирал автомобила пред рентгеновата площадка и самоволно напускал пункта преди извършването на контролните действия.
На 24 декември, на пункта пред българските власти се явил собственикът на фирмата превозвач. При извършената, в негово присъствие, проверка и последвалия физически контрол, служителите открили и иззели 6 картонени кашона с оръжия и боеприпаси.
За контрабандните газови пистолети и халосни патрони на водача е съставен акт по Закона за митниците. Във връзка с нелегално пренасяните пушки е образувано досъдебно производство от разследващ митнически инспектор под надзора на Окръжна прокуратура – Хасково.
