ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|ГДБОП: Задържан е сърбин за трафик на марихуана за милиони през ГКПП "Капитан Андреево"
За този тип престъпление се предвижда наказание "лишаване от свобода" за срок от 10 до 15 години както и глоба от 100 до 200 хил. лева. Това стана ясно по време на брифинг на ГДБОП, Окръжна прокуратура – Хасково и Агенция "Митници“.
В началото на септември на ГКПП "Капитан Андреево“, обл. Хасково, за излизане от Република България в посока към Република Турция в специален тайник в полуремарке на товарен камион са били намерени 173 найлонови пакета със суха зелена листна маса. При полевия наркотест тя е реагирала на марихуана.
Емил Борисов, заместник-директор на ГДБОП коментира, че в периода 30 август – 1 септември са проведени множество оперативни действия, чрез които е проследено ремарке, идващо от Румъния през Видин, чийто влекач е бил сменен на територията на страната и композицията се е отправила към Турция.
Окръжна прокуратура – Хасково привлече като обвиняем Н.Р., на 55 г. Деянието е останало недовършено по независещи от него причини. Обвиняемият е задържан за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор. Утре Окръжна прокуратура – Хасково ще внесе искане в съда за определяне на мярка за неотклонение "задържане под стража“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 221
|предишна страница [ 1/37 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
YouTube и Google се сринаха
10:31 / 04.09.2025
Продължава борбата с големия горски пожар в Рила
10:07 / 02.09.2025
Нови подземни контейнери ще има в Благоевград
15:41 / 02.09.2025
Черният леопард забелязан край Дупница?
13:49 / 03.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: