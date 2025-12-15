ЗАРЕЖДАНЕ...
Футболни фенове с благодарност към кюстендилската болница
Преди месец и половина 37-годишният Петър Брусарски получава инсулт вследствие на гнойна инфекция от неправилно изваден зъб, което довежда до тежко възпаление на мозъка. Една седмица младият мъж е в кома, а лекарите се борят, за да спасят живота му.
По този повод председателят на клуба Слави Велинов и членовете на левскарския фен клуб поискаха среща с директора Стоилов и с д-р Арабаджиев, за да изкажат благодарности лично. “Само преди няколко седмица наш приятел и член на клуба беше на косъм да загуби живота си. Когато го намерих, извиках веднага бърза помощ, защото бе въпрос на минути да бъде спасен. Медиците от Спешния център реагираха много бързо и адекватно. Благодарение на намесата на д-р Арабаджиев, д-р Антимов, д-р Жабински, на реанимацията, сестрите и санитарите, както и на ценните съвети, дадени от доц. Велинов, нашият приятел сега е жив и здрав. Всичко бе направено професионално и навреме", заяви Слави Велинов.
Той подчерта още, че този тежък случай е показал от първо лице колко отговорна и трудна е лекарската професия и изрази увереност, че жителите на Кюстендил могат да разчитат на качествено и професионално медицинско обслужване.
“Кюстендил има наистина добри лекари и трябва да се гордеем с тях. Пожелаваме по-малко тежки случаи и повече спасени животи. Весели празници на целия медицински екип на болницата и на всички наши съграждани“, допълни Велинов.
В знак на признателност от фен клуба подариха на директора Димитър Стоилов картина на Васил Левски, а на доктор Арабаджиев - икона на Св. Богородица.
