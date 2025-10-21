ЗАРЕЖДАНЕ...
|Френските производители работят с надценка около 20%, докато българските често достигат до 60%
"Френските производители, например, ако работят с надценка около 20%, докато българските често достигат до 60%. Нужно е въвеждането на закон, който да постави рамка, така вече ще има какво да се контролира и за какво да се глобява“, коментира Зоров.
По думите му основният проблем е липсата на реални действия от страна на държавата.
"Дори когато има желание да се направи нещо, се стига до цирк и забавяне, законите се бавят в парламента по 9 месеца. Трябва да се вземат мерки“, подчерта той.
"В крайна сметка търговците на дребно определят крайните цени. Ние, производителите, каквото и да направим, последната дума е на магазина“, допълни председателят на асоциацията.
