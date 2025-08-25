Фотограф пренесе Пирин в градския парк на Банско

© За първи път в Банско се проведе вдъхновяваща изложба на фотографа и природолюбител Иво Димитров, който чрез своя обектив превърна градския парк в малко подобие на Пирин.



Изложбата разкри пред жителите и гостите на града истинското лице на планината – сурово, предизвикателно и величествено.



Събитието представи 50 впечатляващи фотографии, отпечатани върху канава , с фокус върху зимните пейзажи на Пирин. Пространството беше символично разделено на две части от палатка с огнище – елемент, който подсказваше за суровите условия, в които кадрите са заснети.



В първата, встъпителна част посетителите имаха възможност да се докоснат до процеса зад снимките – кадри, уловили студ, усилие, търпение и дълбоко уважение към природата. Във втората част – същината на изложбата – зрителите се срещнаха с истинската красота на Пирин, уловена в най-силните и въздействащи образи на фотографа.



Тази необикновена изложба, преминала през стотиците очи на публиката и достигнала право до сърцето, остави дълбока следа в културния живот на града.



Събитието се прие с изключително вълнение и вдъхновение – с тенденция да се превърне в ежегодна традиция за Банско.