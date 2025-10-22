Фондация "Картие" откри високотехнологичен музей в Париж

© На 25 октомври 2025 г. Фондация "Картие за съвременно изкуство“ ще отвори новите си помещения за обществеността с първа изложба от собствената си колекция, озаглавена "Обща експозиция“. Разположено в сърцето на Париж, новото пространство заема сграда в стил Осман, в която някога се е помещавал Grands Magasins du Louvre, наскоро реновирана от Жан Нувел. Замислена като динамична архитектура с пет мобилни платформи, сградата е проектирана да разшири възможностите на традиционното място за изложби. Тези механизми целят да поберат всички форми на визуално изразяване, включително фотография, кино, сценични изкуства, наука и занаяти, в пространство, което резонира с градския живот на Париж и се ангажира с въпроси, свързани с градското планиране и екологията. В рамките на тези параметри, първата изложба обединява повече от 600 произведения от над 100 художници в съвременна сценография, проектирана от Formafantasma, предаде ArchDaily.



Архитектурната трансформация на Жан Нувел в новата парижка сграда на Фондация Картие въвежда подвижна структура в реставрирана черупка в стил Осман. Нейните пет регулируеми платформи могат да бъдат поставени на единадесет различни височини, което позволява разнообразни пространствени конфигурации, вертикалности и светлинни модулации в 6500 квадратни метра изложбено пространство. Тези мобилни нива определят интериора на сградата, позволявайки няколко трансформации в отговор на артистичните и кураторските нужди. Големите еркерни прозорци на партера отварят сградата към града, докато аркадите по улица Риволи, първоначално проектирани от Шарл Персие и Пиер Фонтен по времето на Наполеон I, я вписват в архитектурното наследство на района. Зад напълно запазената фасада, динамичният дизайн на Ателие Жан Нувел поставя изложбеното пространство в основата на артистичната мисия на институцията. Според представители на Фондация Картие, проектът въплъщава кулминацията на размислите на Нувел върху музейната архитектура. По думите му, "място за неочакваното“, замислено като "убежище, приветливо светилище, където всеки е поканен да открие изкуството на днешния ден“.



Заглавието "Exposition Générale“ напомня за изложбите на предмети и дрехи от 19-ти век, някога провеждани в Grands Magasins du Louvre. Сградата, в която се помещава новата архитектурна "машина“ на Atelier Jean Nouvel, е построена по време на градската трансформация на Осман, съвпадаща с първите Световни панаири, първият от които се провежда в Париж през 1855 г., важен момент в съвременната култура. В този дух на модерността "Expositions Générales“ служат като пространства за открития и социални срещи, предлагайки ново разбиране за материалната култура във време, революционизирано от индустриализацията. Откриването на новото пространство на Фондация "Картие“ следва същия дух на тоталност и експериментиране, с изложба, замислена като публичен форум за обмен в сърцето на френската столица, представяща богата и разнообразна селекция от произведения от колекцията си, за да отрази и подхрани съвременната художествена мисъл.



"Exposition Générale“ събира над 600 произведения от над 100 художници, картографирайки четиридесет години съвременно творчество от 1984 г. до наши дни. Сред художниците са Клаудия Андухар, Джеймс Търел, Сара Се, Олга де Амарал, Джуня Ишигами, Соланж Песоа, Дейвид Линч, Анет Месаже, Цай Гуо-Цианг, Дилер Скофидио и Ренфро и Шери Самба. Създадени през годините чрез международна програма, избраните произведения отразяват мултидисциплинарния характер на фондацията и широтата на темите, които тя изследва. В синхрон с мобилната сграда, сценографията, проектирана от Formafantasma, "преактивира самата идея за това какво може да бъде един музей“. Архитектурата, живите светове, технологиите и науките са изследвани чрез емблематични произведения и фрагменти от минали изложби, които са определили историята на институцията. Според фондацията, студиото черпи вдъхновение от разнообразни методи за излагане и изследване, преосмисляйки социалните и експериментални измерения на историческите Общи експозиции (Expositions Générales), които са оформили еволюцията на музейните практики.



Изложбата, която може да бъде разгледана до края на август 2026 г., е организирана около четири основни тематични ансамбъла. Тя предлага алтернативна картография на съвременното творчество, която преосмисля модела на "енциклопедичния музей“. Вместо това, тя се разгръща като: мимолетна архитектурна лаборатория (Machines d'architecture); размисъл върху живите светове и тяхното опазване (Être nature); пространство за експериментиране с материали и техники (Making Things); и изследване на ориентирани към бъдещето наративи, съчетаващи наука, технологии и фантастика (Un monde réel). Допълнителни раздели разширяват тези теми, проследявайки траекториите и индивидуалните или съвместни подходи на водещи художници в колекцията на Фондацията. Необходима е предварителна резервация за посещение на Exposition Générale и безплатно разглеждане на новите пространства на Фондация Картие в събота, 25 октомври, и неделя, 26 октомври 2025 г. Билети могат да бъдат резервирани, в зависимост от наличността, на fondationcartier.com.