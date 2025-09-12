Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Фонд на фондовете и Фонд ФЛАГ ще осигурят близо 50 млн. лв. за ВиК сектора 
Автор: Десислава Томева 11:47Коментари (0)65
©
Фонд на фондовете (ФнФ) и Фонд ФЛАГ подписаха Оперативно споразумение за изпълнение на финансов инструмент (ФИ) по приоритет 1 "Води“ на Програма "Околна среда“ (ПОС) 2021-2027 чрез установяване на междуинституционално сътрудничество. Финансовият инструмент е структуриран под формата на заемно финансиране със споделяне на риска. Неговата основна цел е да привлече допълнителен ресурс към европейското финансиране и да увеличи възможностите за подкрепа на ВиК сектора, осигурявайки по-облекчени условия за крайни получатели при изпълнение на допустими инвестиции.

Изпълнителните директори на Фонд на фондовете и Фонд ФЛАГ, експерти от екипите на двете институции и представители на ВиК холдинга присъстваха на подписването.

Средствата в размер на 37,37 млн. лв. (19,10 млн. евро) от ПОС 2021-2027, съфинансирана от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд и Европейския фонд за регионално развитие, ще бъдат допълнени с минимум 20% средства от ФЛАГ за всяко финансиране. Очаква се общият разполагаем ресурс да достигне близо 50 млн. лв. (25,6 млн. евро).

Подкрепата чрез финансовия инструмент ще бъде насочена основно към финансиране на задължителното собствено участие по одобрени проекти, за които се предоставя БФП по ПОС 2021-2027. Приоритетно проектите следва да бъдат насочени към агломерации с над 10 000 екв. ж. на територията на областите в страната, които съвпадат с обособените територии на консoлидираните ВиК оператори по Закона за водите вкл.:

· Проекти на 6-те новоконсолидирани ВиК оператора (ВиКО) - Велико Търново, Габрово, Плевен, София-област, Търговище, Хасково, както и Добрич, които са одобрени за БФП по ПОС и

· Проекти на консолидирани ВиКО, които се фазират между програмните периоди 2014-2020 и 2021-2027 г. (вкл. Пловдив, Варна, Бургас, Сливен, Перник) и са одобрени за БФП по ПОС и

· Други допустими инвестиции по програмата на горепосочените или други консолидирани ВиКО.

Съгласно Споразумение за финансиране от 16.12.2024 г., Управляващият орган на ПОС 2021-2027 възложи управлението на ФИ "Води“ на Фонд на фондовете, отчитайки необходимостта от преодоляване на установен недостиг на финансиране за ключови ВиК инфраструктурни проекти. Структурираното междуинституционално сътрудничество между Фонд ФЛАГ и ФнФ е отговор на нуждите от осигуряване на допълващо финансиране

за изпълнение на инфраструктурни интервенции, дефинирани като ключови за България в сектор "Води“ на Програма "Околна среда“ 2021-2027.

ФЛАГ е доказан партньор при финансирането на проекти във водния сектор, като е предоставил както мостово финансиране, така и заеми за собствен принос за реализация на проекти по ОПОС 2007-2013 и ОПОС 2014-2020. Фондът, създаден като инструмент на държавната политика за регионално развитие, е 100 % собственост на държавата, представлявана от Министъра на регионалното развитие и благоустройството. От началото на дейността си през 2009 г. до края на 2024 г. ФЛАГ е отпуснал над 1500 бр. кредити за близо 2,3 млрд. лв. Фондът разполага и с необходимия опит и експертиза за управление на финансови инструменти, като два програмни периода участва в управлението на фондове за градско развитие по ОПРР 2007-2013 и ОПРР 2014-2020.

Фонд ФЛАГ има готовност да стартира изпълнението на инструмента в кратки срокове, като първите договори за финансиране се очаква да бъдат подписани до края на 2025 г. Срокът за усвояване на средствата е до края на инвестиционния период – 31.12.2029 г.

Още по темата: общо новини по темата: 160
12.09.2025 Резултатите от пробите на сондажа в Плевен вече са ясни
11.09.2025 Георги Стефанов: Необходима е консолидация на политиците и експертите - да се работи целево по решаване на проблема с безводието
08.09.2025 Мая Манолова: С въвеждането на такса "Водомер" правото за достъп до вода ще се превърне в лукс
05.09.2025 Лоша новина за Плевен и областта: Бедственото положение се удължава до
октомври
05.09.2025 Сандов: Всяка втора община е на режим. Безводието мори 700 000 българи
04.09.2025 Президентът: Немислимо е държавата да не може да гарантира достъп до вода
предишна страница [ 1/27 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
Художникът, осмелил се да увековечи примата върху стена: В цяла България никъде не съм виждала портрет на Лили Иванова
19:44 / 10.09.2025
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
Светлинно шоу, със 100 дрона в небето, закрива информационната среща за въвеждане на еврото в Благоевград
16:48 / 10.09.2025
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
Влак прегази човек в благоевградския квартал "Струмско"
09:48 / 10.09.2025
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
Жестоко убийство разтърси дупнишко село
10:30 / 11.09.2025
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
Мълния е запалила пожара високо в Рила планина
10:17 / 10.09.2025
При имотни сделки е хубаво да си откриете доверителна банкова сметка – ще минимализирате рисковете
При имотни сделки е хубаво да си откриете доверителна банкова сметка – ще минимализирате рисковете
15:04 / 10.09.2025
Внимавайте! Румънци – измамници обикалят големите вериги в Благоевград и събират пари уж за хора с увреждания и бедни деца
Внимавайте! Румънци – измамници обикалят големите вериги в Благоевград и събират пари уж за хора с увреждания и бедни деца
11:33 / 11.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Дете загина след падане от парашут в Несебър
Войната в Украйна
Простреляха близък съюзник на Доналд Тръмп
Кабинетът "Желязков"
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: