Flightradar обяви: Летище София въвежда ограничения заради военните учения на НАТО
"Международното летище в София, България, ще бъде затворено за всички полети с изключение на военните полети на 23 февруари от 01:15 до 02:50 часа и отново на 24 февруари от 01:05 до 03:35 часа", се посочва в съобщението на мониторинговият канал в социалната мрежа Х.
По-рано стана известно, че България оказва подкрепа на САЩ с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса.
"Република България оказва подкрепа за предварителното разполагане на въздухоплавателни средства на Съединените американски щати и оборудване за летищна поддръжка с цел провеждане на обучение, свързано с изпълнение на дейности по усилена бдителност на Алианса (eVA) в съответствие със споразуменията за достъп, базиране и прелитане", допълват от посолството.
