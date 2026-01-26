ЗАРЕЖДАНЕ...
Фискалният съвет: Влизането в еврозоната не е свързано с увеличаване на инфлацията
©
Преди въвеждане на еврото: наблюдава се умерено до силно повишаване на инфлацията - силно в Естония, отрицателно до умерено в Латвия и умерено в Словения, Словакия и Хърватия.
Първата година след въвеждането инфлацията се е повишила в 3 държави - Словения (+1.3 п.п.), Естония (+2.4 п.п.) и Латвия (+0.7 п.п.). В 3 държави инфлацията е намаляла - Словакия (-3.0 п.п.), Литва (-0.9 п.п.) и Хърватия (-2.1 п.п.).
През втората и третата година след въвеждането има стабилизация и възстановяване на умерените нива във всичките 6 държави. Въпреки завишените нива в Хърватия, данните показват реално по-ниска инфлация от периода непосредствено преди приемане на еврото.
Инфлацията не се причинява от самата смяна на валутата, а от реални фактори като военни конфликти с непосредствено влияние върху страната, производствени разходи, търсене, енергийни цени и икономическа политика. Въвеждането на еврото е номинална промяна. Цените и доходите се преизчислиха по фиксирания курс и това не доведе до увеличаване на паричното предлагане, още повече че и страната ни беше в паричен съвет (валутен борд ). Опитът на държавите от еврозоната показва само минимален еднократен ефект, а усещането за общо увеличение на цените (инфлация) често е по-скоро психологическо, а не реално.
Още по темата
/
Бизнесмен: Ако един човек плати с 200 евро, това може да блокира касата и да забави обслужването на още 5-6 души. В много държави също не се приемат лесно
10:26
КЗП за двойното означаване: Нарушение е когато едната сума е удебелена, в друг цвят е или е с по-дребен шрифт
25.01
Експерт: По-високата инфлация не се дължи на присъединяването на България към еврозоната и превалутирането
24.01
Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 евро, защото бързо се изчерпва касовата наличност
22.01
Директор на банка: В първите 2 работни дни, банковата система прибра от гражданите около 8 ТИР-а монети
22.01
Още от категорията
/
Пеевски поиска от Желязков информация относно ратификацията на членството на България в Съвета за мир
11:18
Доц. Орманджиев: Процедурата по назначаването на служебен премиер и служебно правителство не е обвързана с конкретни срокове в Конституцията
09:10
Надежда Йорданова: Радев атакува влизането в еврозоната и измененията в Закона за защита на конкуренцията, които ние последователно защитавахме
25.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.