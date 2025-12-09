Комисията по бюджет и финанси прие ревизирания Законопроект за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) с 12 гласа "за“ и 8 "против“, предаде "Фокус". Това стана на фона на бурни дебати.Припомняме, че по план се предвиждаше бюджетът на Касата да бъде обсъден и в здравната комисия, но поради липса на кворум заседанието беше отменено.Обсъждането на бюджета на НЗОК предизвика разгорещени дебати за пореден път. Център на дискусиите бе премахването на реда в бюджета, с който се предвиждаше увеличаване на възнагражденията на медиците без специалност и записването на твърди заплати.В проекта за бюджета за 2026 г. са предвидени 5 288 595,5 хил. евро приходи и трансфери. Това означава ръст от 440 404,2 хил. евро спрямо приетите със Закона за бюджета на НЗОК за 2025 г. Разчетените средства са на основата на размер на здравноосигурителната вноска от 8 на сто.