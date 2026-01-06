ЗАРЕЖДАНЕ...
Финансов консултант: Пазарът се възпитава не с крясъци и лозунги, а с изборите ни като потребители всеки ден
По думите му истината е по-проста и по-скучна. "Банките и търговските вериги свършиха огромна работа. За изключително кратък период през тях минаха милиарди левове. Да, има технически грешки. Да, има опити някой да "пробва" да вдигне цена покрай еврото. Да, някои банкомати са препълнени с левове. Да, някои магазини не могат да ни върнат в евро. Това се случва при всяка голяма промяна и навсякъде. Няма нищо уникално и фатално в това", посочи Василев.
"Вместо да се вкарваме в истерия, можем да направим нещо много по-силно и зряло – да бъдем спокойни и разумни. Ако нещо е станало неоправдано скъпо, просто не го купуваме. Толкова. Аз не купувам неща, които са ми скъпи. Пазарът се възпитава не с крясъци и лозунги, а с изборите ни като потребители всеки ден. И това ще мине. И този шум ще отшуми. Въпросът е дали ще позволим да ни управляват чрез страх или ще запазим хладен ум и контрол. Аз избирам второто, а ти?", допълни финансовият консултант.
