ЗАРЕЖДАНЕ...
Финансов директор на верига магазини: Ние не сме буквалисти
© bTV
Каква е ситуацията в големите магазини и има ли затруднения там?
Търговците също трябва да връщат ресто единствено в евро. Законът обаче предвижда изписването на цените на стоките да остане в двете валути до 8 август.
Цветомир Узунов, финансов директор на верига магазини, коментира пред bTV, че са осигурени достатъчно наличности евро и имат изградена съответната логистична организация.
"Разбира се, с подкрепата на нашите логистични и банкови партньори. Така че очаквам процесът да мине незабелязано за клиентите и гладко“, коментира той.
"При нас натискът с монети беше в края на миналата година и по естествен път от 1 януари по-скоро се пренасочиха монетите към колегите в банковия сектор", посочи Узунов.
"Ние не сме буквалисти. Отнасяме се с разбиране към нашите клиенти. Разбира се, имаме няколко много екстремни казуса - буквално с торби с пари, които блокират целия процес. Помолили се клиентите да платят по различен начин за стоките си“, коментира той за правилото клиентите да плащат с до 50 монети.
"Колегите са инструктирани да се отнасят с разбиране, защото ситуацията го изисква от всички нас при много крайни случаи. Разбира се, молим клиентите, ако разполагат с друго, да платят. Ако не могат, разбира се, се опитваме да обслужим всички", допълни финансовият директор.
"През януари месец категорично плащанията са в брой. За да си представите, първите дни бяха от порядъка на над 90% в брой – едри купюри лева“, посочи още Узунов.
Той изказа своята благодарност към касиерите за изключителното им спокойствие и усърдност.
Още по темата
/
Директор в банка: От 25 г. банковият сектор не е бил в толкова добро състояние. Засега кредите остават стабилни
09:33
Владимир Иванов: Не си струва за закръгляне с 5 стотинки нагоре търговецът да руши репутацията си
28.01
Румен Радев: Еврозоната не е стратегическа цел, тя е инструмент за постигане на по-висок стандарт и качество на живот
27.01
Увериха: Има достатъчно време за всеки, на който са му останали левове - да си ги смени в евро
27.01
Експерт: Нито левът, нито еврото се водят чуждестранна валута, това създаде объркване в сектора
27.01
Още от категорията
/
Ръст на незабавните преводи, средната стойност на една платежна операция нараства до 2 472 евро
26.01
Търговска верига: За момента не приемаме банкноти от 200 и 500 евро, защото бързо се изчерпва касовата наличност
22.01
Директор на банка: В първите 2 работни дни, банковата система прибра от гражданите около 8 ТИР-а монети
22.01
Анализатор: Икономическите и политически промени карат бизнесът да оцелява, само най-приспособимите ще успеят
22.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.