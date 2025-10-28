Финансов анализатор: Всякакво говорене за вдигане на данъците влияе на потенциалните инвеститори и предприемачи

© Фокус Бойко Борисов опита да привлече внимание, да покаже, че той все още държи юздите, че не е напълно зависим политически от неговия партньор в управлението, но всички видяхме, че това не е така. Този добре изигран етюд в крайна сметка се превърна в дефект. Това каза финансовият анализатор и съпредседател на "България може“ Кузман Илиев в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“.



Според него актът на Борисов е трябвало да има последици. "Другото име на това, което г-н Борисов каза, е, че има корупция. Би следвало като отговорен държавник да каже "Аз това не мога да го легитимирам“. А на следващия ден той влезе в разговори със същите тези партии, които имат тези министерства, и ги молеше да приемат г-н Пеевски. Като се каже "А“, трябва да се каже и "Б“. Коалицията трябваше да се разтури“, смята Илиев.



Заявката, че данъците няма да бъдат вдигани през следващата година, е добра новина, заяви той. "Всякакво говорене за вдигане на данъците влияе на настроенията на потенциалните инвеститори и предприемачи. Но отнякъде трябва да се вземат пари и отлагането ще означава по-голямо вдигане“, поясни Кузман Илиев.



Очакванията на 2026 г. са за свръхдефицит, добави той.



Според финансовия анализатор санкциите върху руските газови компании ще имат последици върху световната икономика. "Идеята е да бъдат наказани партньорите на Русия, които купуват нейните енергоресурси. Америка жертва своите съюзници – в случая българите. От санкциите на Европейския съюз пък пострадаха Унгария и Словакия. Покачване на цените е неизбежно в глобален план. Това е проблем дори за американците. Войната е енергийна, икономическа, санкционна, а когато тя е такава, често пъти преминава границата и на горещия конфликт“, предупреди той.



В България се очертава сериозна криза, а управляващите не подхождат адекватно към разрешаването й, смята Илиев. "От управлението в момента виждам някакъв пиар, опити да се отвлече вниманието, да се спечели време, но виждам и паника. Те са в патова ситуация в момента. Когато българската икономика е без изход, за да бъде наказана Русия, ние започваме да преосмисляме нашата идентичност, къде се намираме, защото Европейският съюз и НАТО би трябвало да ни защитават. Да, може да имат някакви по-големи цели, но ние имаме ли полза от това? Искаме ли да настане буквално икономически хаос и да фалира нашата икономика, за да направим мръсно на Путин?“, коментира Илиев.