Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Финансов анализатор: Всякакво говорене за вдигане на данъците влияе на потенциалните инвеститори и предприемачи
Автор: Ася Александрова 11:52Коментари (0)112
© Фокус
Бойко Борисов опита да привлече внимание, да покаже, че той все още държи юздите, че не е напълно зависим политически от неговия партньор в управлението, но всички видяхме, че това не е така. Този добре изигран етюд в крайна сметка се превърна в дефект. Това каза финансовият анализатор и съпредседател на "България може“ Кузман Илиев в предаването "Утрото на фокус“ на Радио "Фокус“.

Според него актът на Борисов е трябвало да има последици. "Другото име на това, което г-н Борисов каза, е, че има корупция. Би следвало като отговорен държавник да каже "Аз това не мога да го легитимирам“. А на следващия ден той влезе в разговори със същите тези партии, които имат тези министерства, и ги молеше да приемат г-н Пеевски. Като се каже "А“, трябва да се каже и "Б“. Коалицията трябваше да се разтури“, смята Илиев.

Заявката, че данъците няма да бъдат вдигани през следващата година, е добра новина, заяви той. "Всякакво говорене за вдигане на данъците влияе на настроенията на потенциалните инвеститори и предприемачи. Но отнякъде трябва да се вземат пари и отлагането ще означава по-голямо вдигане“, поясни Кузман Илиев.

Очакванията на 2026 г. са за свръхдефицит, добави той.

Според финансовия анализатор санкциите върху руските газови компании ще имат последици върху световната икономика. "Идеята е да бъдат наказани партньорите на Русия, които купуват нейните енергоресурси. Америка жертва своите съюзници – в случая българите. От санкциите на Европейския съюз пък пострадаха Унгария и Словакия. Покачване на цените е неизбежно в глобален план. Това е проблем дори за американците. Войната е енергийна, икономическа, санкционна, а когато тя е такава, често пъти преминава границата и на горещия конфликт“, предупреди той.  

В България се очертава сериозна криза, а управляващите не подхождат адекватно към разрешаването й, смята Илиев. "От управлението в момента виждам някакъв пиар, опити да се отвлече вниманието, да се спечели време, но виждам и паника. Те са в патова ситуация в момента. Когато българската икономика е без изход, за да бъде наказана Русия, ние започваме да преосмисляме нашата идентичност, къде се намираме, защото Европейският съюз и НАТО би трябвало да ни защитават. Да, може да имат някакви по-големи цели, но ние имаме ли полза от това? Искаме ли да настане буквално икономически хаос и да фалира нашата икономика, за да направим мръсно на Путин?“, коментира Илиев.

Още по темата: общо новини по темата: 89
28.10.2025 Разходите за персонал ще изядат Бюджет 2026 – Фискалният съвет се притичва на помощ с идеи
28.10.2025 Ще ни вдигнат ли здравните осигуровки? Губим между 600 млн. и 1,2 млрд. лева заради здравнонеосигурените
28.10.2025 Дацов: Твърдението, че имаме ниски данъци е заблуда, ако бъдат увеличени осигуровките, България ще е с едни от най-високите в ЕС
27.10.2025 Социалистите за: Премахване на тавана на пенсиите и въвеждане на данък "свръхпечалба"
27.10.2025 Левон Хампарцумян: Надявам се да не прибягваме до повишение на данъци
27.10.2025 Икономист: Ако получавате 1000 лв., вие не знаете каква част са пенсията ви и каква част са подаръци и надбавки
предишна страница [ 1/15 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
Крадците в Благоевград не подбират. Този път решиха да се облекат от центъра
15:51 / 27.10.2025
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
Театърът се завръща към "Януари" от Йордан Радичков с премиера през 2026 г. в Благоевград
10:14 / 26.10.2025
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
Биков: ДАНС трябва да провери дали няма да се появи неизвестна фирма, която да се окаже новият собственик на "Лукойл"
10:41 / 26.10.2025
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
Добра идея, ама българска – безплатните противогрипни ваксини за възрастните се оказват платени
07:56 / 26.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
Цветомир Николов: Не мисля, че се прави качествена оценка колко сериозно е положението с "Лукойл Нефтохим Бургас"
08:21 / 28.10.2025
Актуални теми
Медици протестират за по-високи възнаграждения
51-ото Народно събрание
Кабинетът "Желязков"
Световна черна хроника
Колективната отбрана на Европа
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: