ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Финансов анализатор: Всякакво говорене за вдигане на данъците влияе на потенциалните инвеститори и предприемачи
Според него актът на Борисов е трябвало да има последици. "Другото име на това, което г-н Борисов каза, е, че има корупция. Би следвало като отговорен държавник да каже "Аз това не мога да го легитимирам“. А на следващия ден той влезе в разговори със същите тези партии, които имат тези министерства, и ги молеше да приемат г-н Пеевски. Като се каже "А“, трябва да се каже и "Б“. Коалицията трябваше да се разтури“, смята Илиев.
Заявката, че данъците няма да бъдат вдигани през следващата година, е добра новина, заяви той. "Всякакво говорене за вдигане на данъците влияе на настроенията на потенциалните инвеститори и предприемачи. Но отнякъде трябва да се вземат пари и отлагането ще означава по-голямо вдигане“, поясни Кузман Илиев.
Очакванията на 2026 г. са за свръхдефицит, добави той.
Според финансовия анализатор санкциите върху руските газови компании ще имат последици върху световната икономика. "Идеята е да бъдат наказани партньорите на Русия, които купуват нейните енергоресурси. Америка жертва своите съюзници – в случая българите. От санкциите на Европейския съюз пък пострадаха Унгария и Словакия. Покачване на цените е неизбежно в глобален план. Това е проблем дори за американците. Войната е енергийна, икономическа, санкционна, а когато тя е такава, често пъти преминава границата и на горещия конфликт“, предупреди той.
В България се очертава сериозна криза, а управляващите не подхождат адекватно към разрешаването й, смята Илиев. "От управлението в момента виждам някакъв пиар, опити да се отвлече вниманието, да се спечели време, но виждам и паника. Те са в патова ситуация в момента. Когато българската икономика е без изход, за да бъде наказана Русия, ние започваме да преосмисляме нашата идентичност, къде се намираме, защото Европейският съюз и НАТО би трябвало да ни защитават. Да, може да имат някакви по-големи цели, но ние имаме ли полза от това? Искаме ли да настане буквално икономически хаос и да фалира нашата икономика, за да направим мръсно на Путин?“, коментира Илиев.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Автомобил помете възрастен мъж на пешеходна пътека в Благоевград
19:36 / 27.10.2025
Известен хореограф от Пиринско ни напусна на имения си ден
21:30 / 26.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: