Финансов анализатор: Проектобюджетът за 2026 г. е "безразсъден"

© Фокус Ако в момента не проявим достатъчно разум по отношение бюджета на страната и управлението на фискалната политика и се продължи в тази посока, да се раздават пари на калпак, не ни очаква нищо добро. Това каза финансовият анализатор Юлиан Войнов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“.



Той определи внесения в Народното събрание проектобюджет за 2026 г. като "безразсъден“. "Това, което се вижда от предложението на Министерство на финансите, е продължаване на това абсолютно неадекватно харчене и увеличаване на разходната част на бюджета, прогнозиране на някакви абсолютно неизпълними, имагинерни приходи, прехвърляне на чисто бюджетни разходи към извънбюджетни сметки към Банката за развитие и други структури, което е свързано с манипулация на списъка на държавните структури, които би трябвало да попадат в бюджета на държавата. Според мен това е и някакво нарушение на законовите изисквания на Европейския съюз и Сметната палата“, обясни Войнов.



Според него България е изправена пред изключително тежки предизвикателства през следващите години. "Това, което се натрупва в момента, няма да може да бъде решено с лека ръка, което означава много сериозен бюджетен дефицит, натиск за орязване на разходите, помощи от Европейската комисия и от Международния валутен фонд. Не трябва да продължаваме с този експеримент, за да не попаднем в една ситуация, в която накрая всички граждани ще платят сметката на тези неразумни политици“, предупреди финансовият анализатор.



За тези рискове алармира и цялата икономическа общност у нас, посочи той.



"Защото дори да успеем да вържем двата края за следващата година с бюджета, това, проектирано в бъдеще, ще доведе до много сериозни проблеми, които няма да могат да бъдат решени. Тези разходи, които в момента се правят, са фиксирани разходи и те не могат да бъдат намалявани. Те представляват 80-90% от целия бюджет на страната. Много е трудно да се намаляват заплати и пенсии без обществено напрежение“, поясни Войнов.