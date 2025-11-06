ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Финансов анализатор: Проектобюджетът за 2026 г. е "безразсъден"
Той определи внесения в Народното събрание проектобюджет за 2026 г. като "безразсъден“. "Това, което се вижда от предложението на Министерство на финансите, е продължаване на това абсолютно неадекватно харчене и увеличаване на разходната част на бюджета, прогнозиране на някакви абсолютно неизпълними, имагинерни приходи, прехвърляне на чисто бюджетни разходи към извънбюджетни сметки към Банката за развитие и други структури, което е свързано с манипулация на списъка на държавните структури, които би трябвало да попадат в бюджета на държавата. Според мен това е и някакво нарушение на законовите изисквания на Европейския съюз и Сметната палата“, обясни Войнов.
Според него България е изправена пред изключително тежки предизвикателства през следващите години. "Това, което се натрупва в момента, няма да може да бъде решено с лека ръка, което означава много сериозен бюджетен дефицит, натиск за орязване на разходите, помощи от Европейската комисия и от Международния валутен фонд. Не трябва да продължаваме с този експеримент, за да не попаднем в една ситуация, в която накрая всички граждани ще платят сметката на тези неразумни политици“, предупреди финансовият анализатор.
За тези рискове алармира и цялата икономическа общност у нас, посочи той.
"Защото дори да успеем да вържем двата края за следващата година с бюджета, това, проектирано в бъдеще, ще доведе до много сериозни проблеми, които няма да могат да бъдат решени. Тези разходи, които в момента се правят, са фиксирани разходи и те не могат да бъдат намалявани. Те представляват 80-90% от целия бюджет на страната. Много е трудно да се намаляват заплати и пенсии без обществено напрежение“, поясни Войнов.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 180
|предишна страница [ 1/30 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: