Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Финансов анализатор: Проектобюджетът за 2026 г. е "безразсъден"
Автор: Цоня Събчева 07:54Коментари (0)43
© Фокус
Ако в момента не проявим достатъчно разум по отношение бюджета на страната и управлението на фискалната политика и се продължи в тази посока, да се раздават пари на калпак, не ни очаква нищо добро. Това каза финансовият анализатор Юлиан Войнов в предаването "България, Европа и светът на фокус“ на Радио "Фокус“. 

Той определи внесения в Народното събрание проектобюджет за 2026 г. като "безразсъден“. "Това, което се вижда от предложението на Министерство на финансите, е продължаване на това абсолютно неадекватно харчене и увеличаване на разходната част на бюджета, прогнозиране на някакви абсолютно неизпълними, имагинерни приходи, прехвърляне на чисто бюджетни разходи към извънбюджетни сметки към Банката за развитие и други структури, което е свързано с манипулация на списъка на държавните структури, които би трябвало да попадат в бюджета на държавата. Според мен това е и някакво нарушение на законовите изисквания на Европейския съюз и Сметната палата“, обясни Войнов.

Според него България е изправена пред изключително тежки предизвикателства през следващите години. "Това, което се натрупва в момента, няма да може да бъде решено с лека ръка, което означава много сериозен бюджетен дефицит, натиск за орязване на разходите, помощи от Европейската комисия и от Международния валутен фонд. Не трябва да продължаваме с този експеримент, за да не попаднем в една ситуация, в която накрая всички граждани ще платят сметката на тези неразумни политици“, предупреди финансовият анализатор.

За тези рискове алармира и цялата икономическа общност у нас, посочи той.

"Защото дори да успеем да вържем двата края за следващата година с бюджета, това, проектирано в бъдеще, ще доведе до много сериозни проблеми, които няма да могат да бъдат решени. Тези разходи, които в момента се правят, са фиксирани разходи и те не могат да бъдат намалявани. Те представляват 80-90% от целия бюджет на страната. Много е трудно да се намаляват заплати и пенсии без обществено напрежение“, поясни Войнов.

Още по темата: общо новини по темата: 180
06.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
05.11.2025 »
предишна страница [ 1/30 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
Запалват коледните светлини в Благоевград на 21 ноември
15:14 / 04.11.2025
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
България и Северна Македония подписват за общ жп тунел
11:28 / 04.11.2025
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
Със 740 хил. лв. от НПВУ Община Благоевград обогатява културния живот в общината
10:35 / 05.11.2025
Осем години затвор за 63-годишен мъж от Сатовча за опит за убийство на полицай
Осем години затвор за 63-годишен мъж от Сатовча за опит за убийство на полицай
14:07 / 04.11.2025
Спецакция на СДВР, НАП и БАБХ: В склад са открити над 26 тона месо с неясен произход
Спецакция на СДВР, НАП и БАБХ: В склад са открити над 26 тона месо с неясен произход
17:09 / 04.11.2025
Детските надбавки в евро – обидно ниски
Детските надбавки в евро – обидно ниски
10:19 / 05.11.2025
Лиляна Павлова: България е готова. Въвеждането на еврото не е само начало, но и край
Лиляна Павлова: България е готова. Въвеждането на еврото не е само начало, но и край
09:32 / 04.11.2025
Актуални теми
Скандал с колите на НСО на президента във Варна
Отношенията София-Скопие
Бюджет 2026
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Благоевград и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@blagoevgrad24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: