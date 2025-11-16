Бюджетът е изключително лош и продължава тенденцията на дефицити, а икономиката е заложник на държавата. Това коментира за предаванетопоикономистът и финансов анализатор Преслав Райков."Аз съм съгласен напълно с министър-председателя, че бюджетът е лош. Не съм съгласен, че причината е текущата геополитическа и национална ситуация – в нея аз не виждам нищо притеснително. Не виждам икономика, която да се нуждае от такъв процент държавни разходи, нито икономика, която да се нуждае от разхищение на държавен ресурс, което ощетява работещите, бизнеса и най-вече тези, които създават бюджета. Така че аз го определям като изключително лош."По думите на икономиста, по-лошото е, че бюджетът продължава тенденцията на дефицити и е заложен на тавана от 3%. "От другата страна не виждаме никакви инвестиции – нито в държавна инфраструктура, нито в ключовите системи, от които всички толкова имаме нужда. Виждаме едно купуване на краткосрочно политическо време. Работещите в държавния сектор вече надвишават тези в частния сектор. Така че ние ставаме заложници на държавата. И най-вероятно ще видим все по-голямо разпределение през бюджета, което е лошо за икономиката като цяло."Райков определя бюджета като "изключително ляв" и пояснява, че това не се дължи на леви управляващи, а на структурен натиск върху държавата. "Този морален риск, който поехме през последните 4 години – раздаване на пари, вдигане на заплати, даване на помощи – е трудно за изтегляне от икономиката. Създадохме един ляв бюджет, без да имаме ляво ориентирана управляваща партия. Бюджетът е инструмент за постигане на леви или десни цели и е индикатор за концепцията и визията на управляващите. Виждаме разделение – привидно десни или център-десни политици са принудени да създадат ляв бюджет, защото икономиката е в хватката на безплатните пари, които се раздават."Според него, провалът на Националния съвет за тристранно сътрудничество може да засегне доверието във финансовото управление. "Публикуването на бюджета беше забавено до последните минути, нямаше много време за диалог. Това, което се случи с тристранния съвет и разпада на тяхната комуникация, беше напълно очаквано. През последните пет години синдикалните организации сами създадоха ситуация, в която работят против своите членове. Това вече се вижда, а бизнесът отказва да коментира тези безумни политики."Райков отбелязва и проблемите с минималната работна заплата: "Постоянният скок и индексация по различни правила създаде фрагментиран трудов пазар. В някои региони, където държавата представлява 85% от трудовия пазар, това затруднява частния бизнес и местните икономики, което се отразява на живота на хората."Управляващите планират приемането на Бюджет 2026 до 5 декември. Преслав Райков не очаква съществени промени."Мисля, че ще остане в този формат. Дори да има нещо, няма да бъде съществено. С оглед влизането в еврозоната, нямаме възможност или политическо желание за основни прекроявания. Бюджетът със сигурност ще бъде гласуван в сроковете. Дебат за промени липсва, а привидно десни политици прилагат изключително вредни леви мерки не защото ги подкрепят, а защото ситуацията е такава, че няма друг избор."Икономистът очаква динамична 2026 година."Предстои ефективното приемане на еврото – голям позитив за бизнеса и икономиката, което ще отключи възможности за тези, които могат да се възползват. Годината ще бъде динамична – навлизаме с небалансирани държавни финанси, затегнат пазар на труд и неефективни държавни системи. Това може да насочи капиталите в неправилна посока, но като цяло очаквам позитивно развитие и адаптация. Българският бизнес е доказал многократно своята способност да се справя."