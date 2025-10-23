Финансистът Дацов: Санкциите, наложени днес от Тръмп, засягат пряко и бургаската петролна рафинерия. Държавата да се намеси

© NOVA Ако санкциите засягат рафинерията “Лукойл", включително като форма на собственост, държавата трябва да влезе и времено да поеме управлението. Това каза Любомир Дацов от Фискалния съвет в "Интервюто в Новините на NOVA".



Санкциите върху най-големите руски петролни компании “Роснефт" и “Лукойл", наложени днес от американския президент, засягат пряко и бургаската петролна рафинерия.



“Има въпрос на тълкуване дали българската рафинерия влиза в тези санкции или не. И няма как в рамките на деня ние да реагираме и да имаме абсолютно становище по този въпрос", каза Дацов.



По думите му това е въпрос на обхват. “Рафинерията е българска фирма, тя е регистрирана тук. Собствеността е индиректна, защото дори собственикът се намира в Швейцария. Това е дружество, което е дъщерно на дъщерното на другата компания, която е в Австрия".



“Много е сложен казусът с установяване на собствеността и обхвата на самата санкция, която е наложена от американското правителство. Смятам, че трябва да дадем малко време. Това е въпрос на юристи, които се занимават с международно право", обясни той.



Според Дацов има две възможности, които могат да се случат. “Ако санкциите засягат рафинерията, включително като форма на собственост, а не защото доставя петрол, тогава държавата трябва да влезе и времено да поеме управлението. Иначе има голям риск за спиране на тази рафинерия".



“По-добре е държавата, с всичките условности, които има тук, да се намеси, за да гарантира доставката на горива за страната. Макар, че със сигурност ние имаме резерви и поне първоначално това няма да бъде проблем", отбеляза той.



Експертът коментира и бюджета за следващата година. “Нито едно правителство или политическа партия няма санкции от хората да вдига данъците".



“Хората гласуват на база на политически програми и ангажименти, които те са поели. Политическите програми са обещанията и ангажиментите, които политиците трябва да направят. Нито един от тях, нито една политическа партия и това правителство няма мандат да вдигне данъците", коментира той.



Следователно според Дацов трябва да се оптимизира разходната часа. “В момента бюджетът е надхвърлил нормалния си размер. Не е наказание за един прекалено пълен човек, че трябва да свали килограми, за да бъде здрав. Не е лесно, но трябва да го направи".



“Ако продължим в същия темп и същата посока, ще стане доста по-лошо. Хората би трябвало да подкрепят политиката, която е към стабилността, дори да има някои непопулярни действия, като забавяне на ръста на заплатите. Защото това е като основите на една къща - едва ли някой ще го е грижа дали керемидите или прозорците са измити, ако основите се пукат и се клатят", смята той.



“Очаквам бюджетът да е с максимум 7% номинален ръст за следващата година спрямо това, с което ще финишира в края на 2025 и то, ако е в рамките на 3%. Иначе трябва да бъдат поне 2 или 3% максимално увеличение", обясни Дацов.