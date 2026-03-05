Цените на горивата у нас се повишиха през последните дни. За шест дни бензин А-95 поскъпна с 3 евроцента – от 1.25 евро на 1.28 евро за литър. Дизелът също отбеляза ръст – от 1.29 евро миналата събота до 1.33 евро днес, което е увеличение от 4 евроцента.Основната причина е поскъпването на суровия петрол на международните пазари. Преди началото на конфликта в Близкия изток средната цена на барел е била около 67 долара, а в момента достига 77 долара – ръст от приблизително 15%.Според служебния енергиен министър Трайчо Трайков обаче увеличението на колонките засега е ограничено. По думите му, за да се стигне до поскъпване на горивата на дребно с около 20%, цената на суровия петрол трябва да се повиши с поне 60%.Бъдещото движение на цените ще зависи най-вече от развитието на конфликта в Персийския залив и ситуацията около Ормузкия проток – ключов морски маршрут за транспортиране на нефт. Заради повишения риск корабособствениците и застрахователите вече изискват значително по-високи такси за преминаване през района, което допълнително оскъпява доставките.Министърът съобщи още, че е разговарял с ръководството на Лукойл Нефтохим Бургас. Оттам са уверили, че до края на април рафинерията има договорени доставки на нефт на цени от периода преди конфликта, като част от количествата идват от региони извън Персийския залив.Експерти обаче отбелязват, че рафинерията традиционно поръчва суров петрол за около три месеца напред. Това означава, че наличните по-евтини доставки не могат напълно да спрат покачването на крайните цени, особено ако новите поръчки се правят при по-високи международни котировки.Експерти посочват, че рафинерията поръчва суров петрол за три месеца напред, което означава, че запасите от по-евтин нефт в Бургас трудно ще спрат изцяло вдигане на крайната цена, защото "Нефтохим" вече е направил поръчка на новите цени."Какво би станало, ако след три месеца цената от 85 е 120 долара, а ние не сме купили и чакаме да ни свърши евтиният петрол? При повишение на цените виждаме незабавно повишение и в крайните продукти. При обратната тенденция - при спад на цените, виждаме много по-забавен тренд", коментира пред NOVA финансовият анализатор Преслав Райков.Собственици на бензиностанции вече съобщават за по-високи цени в базите, от които зареждат. По думите на предприемача Ангел Димитров това вероятно ще доведе до ново увеличение от около 3 евроцента, най-вече при дизела.Въпреки това, според енергийното министерство сегашният ръст на цената на петрола все още не е достатъчен, за да предизвика сериозен скок на цените на горивата в страната. Ако военната ескалация бъде избегната, международните котировки дори могат бързо да се понижат.