Филип Гунев за случая "Петрохан": Все още няма логично обяснение за духовния елемент
"Има известно разминаване между кадрите и историята, която чухме до момента. Не бих изразил криминалистично становище. Мисля, че на следващата пресконференция ще чуем обяснение. Видяхме, че и последните пъти изникваха въпроси и на пресконференциите се навлиза в обяснителни детайли, от които ни става ясно. Има много дребни неща, които са специфични и професионални и отнема време да се разберат", коментира бившият заместник-министър на вътрешните работи Филип Гунев в ефира на NOVA.
Според него до момента по случая се вижда, че усилията на разследващите са съсредоточени върху това да се установи какво се е случило. Гунев смята, че ще отнеме месеци, за да разберат защо.
"Мисля, че дори близките да видят записите от тази камера, за която знаем, че евентуално е заснела точно какво се е случило в "Петрохан", и да разберат, че се извършва самоубийство, у всички ще остане въпросът защо. Дали тези хора са били принудени, подведени, манипулирани по някакъв начин да го направят? От кого? Каква е била ролята на учителя?", коментира бившият заместник-вътрешен министър.
Според него все още няма логично обяснение за духовния елемент. "Това, което се подхвърля като религиозни практики и просто се заявява, че това е секта, само по себе си не обяснява и не дава отговор на въпроса защо", каза Гунев.
