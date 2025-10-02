ЗАРЕЖДАНЕ...
|Филип Гунев: Управляващите искат да бетонират свое присъствие в службите, докато са на власт
"Управляващите се възползваха от топката, която им вдигна президентът, като той под някаква форма злоупотреби със замисъла на закона. Той използва служебното правителство да смени и да назначи избрани от него шефове на служби и главен секретар, като вместо той да бъде контрольор на това назначаване, той стана изпълнител. Второ - злоупотреби като отказваше предложенията, които те му предложиха. Но това нещо имаше алтернатива", каза бившият зам.-министър на МВР Филип Гунев.
По думите му правомощията на президента е можело да бъдат ограничени по време на служебното правителство.
Може ли изборът да е мандатен
"Можеше да се измисли механизъм така, че ако не одобри първия, да му предложи втори-трети, но те се възползваха от ситуацията и отидоха в другата крайност, където изцяло е политизиран процесът. Идеалният процес би бил да е от Народното събрание и да е мандатен, но да е от квалифицирано мнозинство, а не от управляващото мнозинство", допълни Гунев в ефира на Bulgaria ON AIR.
Той смята, че управляващите винаги са назначавали свои хора.
"Не е имало правителство, което да управлява и да не си назначи свой главен секретар, свой шеф на ДАНС, може да предложи алтернативи на президента, но в крайна сметка са се разбирали и е бил техен човек, а не на президента. Но явно отношенията се обостриха, липсва диалог. Управляващите искат да бетонират свое присъствие в службите, докато са на власт. Президентът няма да допусне скандално назначение", подчерта гостът.
Гунев е на мнение, че дори ако не беше сложен Деньо Денев, на негово място отново щеше да има "техен човек".
Попитан дали винаги е имало корупция в ДАИ, той отговори: "Тя е създадена от бивши катаджии с цел корупция - това е историческият поглед. Тя е една от най-наситените от корупция. Едни бодикамери няма да решат проблема. Има нужда от много по-сериозна инфраструктура за извършване на тези проверки".
