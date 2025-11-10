ЗАРЕЖДАНЕ...
|Филип Гунев: Има съществен спад на мигрантския натиск в Европа, България не е изключение
Версиите на полицията и трафиканта
"Досъдебното производство ще даде отговори. Версията на МВР е, че мигрантите са бягали и в опит да заобиколят шиповете се преобръщат в езерото. Румънският шофьор каза, че минавайки през шиповете е загубил контрол. Той в момента е с повдигнато обвинение за убийство. Ако шиповете са причината той да изгуби контрол, ще трябва да се видят доста детайли. "Гранична полиция" би трябвало да има боди камери", каза бившият зам.-вътрешен министър Филип Гунев.
Тъжно е, че толкова бързо отшумяват новините с толкова загинали, сякаш свикваме, сподели гостът.
Защо хващаме мигрантите твърде късно
Гунев посочи, че в около една трета от границата нямаме интегрирана система за наблюдение. Очаква се тя да заработи до две години.
"Опитът на други страни, визирам най-вече САЩ и Израел, показва, че винаги могат да бъдат преодолени", отбеляза бившият зам.-шеф на МВР пред Bulgaria ON AIR.
Гунев добави, че понякога може да има интерес да оставиш мигрантите да влязат в страната, за да проследиш канала.
Немалка част от заловени в страната ни са проследени, за да се види веригата - кой ще ги посрещне и къде ще отидат.
"Гранична полиция" инвестира в компенсиращи мерки - обучават и наемат доста допълнителни хора, които да разследват и проследяват групите, подчерта Гунев.
Мигрантският натиск към Европа намалява
От думите му стана ясно, че има съществен спад на мигрантския натиск в Европа, България не е изключение. МВР също има принос за намаляващия брой мигранти.
Оказва се, че за бежанците става все по-трудно и по-скъпо да достигнат държавите от Западна Европа.
Има силен обратен поток от сирийци, които се завръщат в Сирия. Преговорите между Италия и Либия имаха доста съществена роля, изброи Гунев.
Увеличаване на парите за МВР
"Увеличават се желаещите да работят в "Гранична полиция". В качествения материал може да се усети, ще можеш да привличаш качествени хора. Ако има оптимизация след Нова година, може да се надяваме на подобрение на услугата", заяви събеседникът.
Коментари (0)
