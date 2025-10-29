ЗАРЕЖДАНЕ...
|Fibank уведоми клиентите си за промени, свързани с въвеждането на еврото
"Фокус" публикува информацията без редакторска намеса:
Във връзка с въвеждането на еврото като официалната валута на Република България от 01.01.2026 г. и в изпълнение на регулаторните изисквания, Ви уведомяваме за промени в общите условия на Fibank, както и в Тарифата за такси и комисиони (Тарифата), с които можете да се запознаете в приложения документ.
Промените ще влязат в сила от 01.01.2026 г., като цялата информация, както и пълната версия на новите документи са достъпни още на интернет страницата на Fibank на адрес: www.fibank.bg, секция "Предстоящи промени в Тарифа и общи условия“ и секция "За еврото“, както и във всички офиси на Банката.
Важно е да знаете:
– Стойностите на таксите и комисионите в Тарифата се запазват непроменени, като са представени в евро;
– На 1 януари 2026 г. всички средства по левови сметки в Банката ще бъдат еднократно и автоматично превалутирани в евро по официалния валутен курс (1,95583 лева за 1 евро), без такси и комисиони;
– IBAN-ът на Вашите сметки не се променя;
– Процесът по преминаване към еврото е автоматичен;
– Сключените договори остават в сила.
Настоящото уведомление се извършва в съответствие с принципите за информираност и прозрачност, както и в изпълнение на чл.62, ал.1 от Закона за платежните услуги и платежните системи (ЗПУПС).
В случай че сте потребител и не приемате промените, имате право да прекратите съответния договор за платежна услуга без предизвестие, като депозирате писмено искане до Банката, без да дължите обезщетение или неустойка във връзка с това, преди 31.12.2025 г. Ако не направите това, се счита, че сте ги приели.
Банката не изисква да въвеждате кодове, пароли, картови или лични данни, да актуализирате данни или да извършвате други действия с подобен характер.
