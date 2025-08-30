ЗАРЕЖДАНЕ...
|Фермери във Врачанско експериментират с нетрадиционни култури
Оказва се, че памукът е издръжлив на суша, а освен, че от него се произвеждат дрехи и платове, се произвежда и барут. Темата е актуална заради намерението на германска компания да строи оръжейни заводи у нас.
"Поради глобалното затопляне търсим алтернатива на пролетните култури. Купихме семената памук от агроаптека в Гърция, за да направим експеримент как ще се държи тази култура в нашия район“, обяснява Пламен Виялишки, фермер от село Соколаре.
"За памука има специални комбайни, предвидили сме ако има добив да го приберем ръчно“, каза още фермерът пред bTV.
"Загубите от последните години ни карат да сеем други неща“, посочи Петър Петров, председател на Врачанския съюз на зърнопроизводителите.
