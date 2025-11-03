Фермер: Третата вълна идва и цяла България ще пламне

© Министерството на земеделието съобщи преди дни, че ваксинация срещу шарка по дребните преживни животни няма да има. Овцевъдите обаче не харесаха решението на държавата и започнаха подписка в подкрепа на ваксинацията.



До момента са събрани 3000 подписа, обяви пред БНР съпредседателят на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация Симеон Караколев.



"Не е ли това един от методите, с които показваш, че една общност не е съгласна с политиките на държавата? Не е ли това един от инструментите? Това е показателно. До края на годината има още време, ще се вдигне още бройката. След това ще я внесем в министерството и ще покажем на министъра, че болшинството от овцевъдите не е на същото мнение", посочи той и коментира решението на министерството:



"Не виждам нищо експертно в това. В момента, в който в съседната държава се обявяват по 30-40 огнища на ден - в Гърция, когато там евтаназираните животни вече са над 350 хил. и когато всеки експерт може да отвори една динамика и да погледне как се развива болестта, ще види, че в Гърция вече върви трета вълна и всяка следваща вълна е с 30% по-агресивна от първата".



По думите му вирусът на шарката живее 6 месеца. "Това, което в момента се случва, е втората вълна. Първата вълна мина есента на миналата година - с около 20 огнища. Втората вълна я видяхме сега, която затихна. Но идва и трета, ще дойде и четвърта", предупреди Симеон Караколев.



Нашето животновъдство всяка година върви в процентен минус, отбеляза той и попита: "Доволни ли сме ние от това? Или си казваме - "Да, ние можем да си позволим още". Не, не можем да си позволим още, защото нашето животновъдство е в критично ниски нива спрямо останалите държави в ЕС".



Според изчисленията на НОКА около 17 млн. лв. тази година струва всичко около шарката - обезщетяване, разходи по евтаназиране, загробване, унищожаване на животни, почистване, дезинфекция, плащане на фермерите де минимис. Караколев изчисли, че ако се дават обезщетения на износителите на млечни продукти, те ще са около 9 млн. лв. По думите му това е законово допустим вариант:



"Всеки такъв вариант трябва да се възприема по някакъв начин от управляващите и да се каже какво искаме ние. Искаме да си избиваме животните, да намаляваме поголовието, да намаляват хората, които отглеждат животни, или искаме да крепим бизнеса на тези 12 човека. Това е важно да знаем - какво искаме".



Животновъди искат оставките на земеделския министър и на директора на БАБХ



Зърнопроизводителите искат оставката на земеделския министър



Симеон Караколев обяви, че вече има 60 хил. ваксинирани овце в България и всички знаят за това.



Настояваме за ваксинация, защото третата вълна ще дойде само след няколко седмици, категоричен бе той.



"Тогава ще пламне цяла България. Тогава няма да спрем на 23 хил. Ако не се вземат мерки, ще отидем на 50 хил. животни. Тогава кой ще брои проценти и кой ще носи отговорност? Случаят с бай Рибан го знае цяла България. Ще напълним България с байрибановци, ако дойде една мисия на ЕК и започне да тества, кръвни изследвания да прави на животните в тези области. Ще напълним България с байрибановци".



Това е вирусно заболяване, което не може да спре от само себе си, подчерта Караколев и бе категоричен: "В условия на вирусно заболяване, предпазването става само с ваксинация".