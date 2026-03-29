ЗАРЕЖДАНЕ...
Фермер: Ние сме в такова положение, че едва издържаме
©
Според животновъди, купуването на агне с живо тегло директно от фермата е почти два пъти по-евтино.
Ахмед Джуджев, фермер от русенското село Тръстеник с над 20-годишен опит в овцевъдството, съобщава, че тази година цената на агнешкото от фермата му е поне с 10% по-висока.
"На база инфлация, на база увеличение на горивата, както и увеличение на ток, вода, на всичко. Ние сме в такова положение, че идва издържаме“, обяснява пред БНТ Джуджев.
За този Великден броят на агнетата у нас е с близо 65 000 по-малко, заради унищожените стада след огнищата на шарка и шап. Поради дефицита се очаква внос на около 800 тона агнешко от Северна Македония, Румъния и Нова Зеландия.
Дефицитът е довел до засилено търсене към родните фермери.
"Проявяват интерес, защото вероятно осъзнават, че родното производство е по-качествено от това, което се внася“, коментира Джуджев.
Отскоро етикетите на агнешкото трябва да показват датите на замразяване и размразяване, за да могат потребителите да се ориентират дали месото е преминало през обработка. Това е мярка срещу нелегален внос и нарушения на пазара.
Симеон Караколев, председател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация, уточнява:
"Синият печат гарантира, че месото е българско. Червеният показва, че не е българско – може да е от Македония или Румъния. Препоръчваме на хората като най-добър вариант да отидат да си купят агнешко от близката ферма, където цените са между 5 и 7 евро на килограм живо тегло.“
Контрол и проверки
Масови проверки по празниците започват от Агенцията по храните заради засиления нелегален внос на агнешко от съседни страни.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.