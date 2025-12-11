ЗАРЕЖДАНЕ...
Фармацевтичният съюз: Към момента няма просрочени плащания към аптеките от НЗОК
© БНТ
Темата за навременното разплащане между Здравната каса и аптеките винаги поражда притеснения в сектора и евентуални възможни затруднения около Нова година.
"На този етап не очакваме затруднения и няма напрежение в очакването за плащане от страна на Здравната каса. Парите се гласуват като част от бюджета на Здравната каса, който в момента, доколкото знам, има достатъчно наличност, за да бъдат направени разплащанията и дори получихме писмо, което ни уведомява за сроковете, в които трябва да поведем отчетите, без да могат да бъдат завършени навреме плащанията към края на тази година", обясни фармацевтът Васил Ходжев.
Той коментира и дали има риск в началото на следващата година да започне със затруднения в зареждането на лекарства?
"Няма основание за такава тревога, тъй като нещата се случват в сроковете, в които се очаква. Новият договор със Здравната каса на ниво преговори е завършен с Български фармацевтичен съюз, предстои подписването от аптеките и работата би трябвало да продължи в нормален ритъм."
В изпратена позиция до БНТ от НЗОК уверяват, че плащанията към аптеките се извършват регулярно и към момента няма забавяне или спиране на плащанията към аптеките, както и че няма неизплатени средства към аптеките отново за 2025 година.
Още по темата
/
Икономисти: При амбицията разходите да се задържат над 40% от БВП, повишаването на данъците става неизбежно
10.12
Д-р Брънзалов: Като бяхме ученици имаше едни задачи - един басейн, две тръби го пълнят, няколко го празнят. С бюджета се случва същото
10.12
Асен Василев: Това правителство с този втори нескопосан бюджет показа, че не може да управлява
09.12
Отново интересни сцени по време на Бюджетна комисия, Делян Добрев към Асен Василев: Вие сега последно присъствате ли, или не?
09.12
Още от категорията
/
Диана Блажева и Ива Атанасова: Мина се една граница, която не трябваше! На следващите избори активността ще се повиши
12:09
Гл. комисар Любомир Николов: СДВР задържа 57 души за срок до 24 часа, от тях – 24-ма са регистрирани за различни криминални прояви
12:06
Съвет от Бъчварова: Единственият полезен ход, който имат Борисов и Пеевски, е да потърсят нова легитимност отново на избори
09:16
Асен Василев: Имаме нужда от избори максимално скоро, за да може всички тези хора, които са навън да излязат и да гласуват
09:02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.