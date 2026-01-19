ЗАРЕЖДАНЕ...
Фармацевти предупреждават: Има риск лекарствата без рецепта да изчезнат от аптеките
©
Притесненията са свързани с текстове, които предвиждат връщане на цените на лекарствата към нивата им от 2 декември 2024 г. Фармацевтите обясняват, че голяма част от аптеките вече са закупили лекарства без рецепта на по-високи цени и при новите условия ще бъдат принудени да ги продават под себестойност.
По данни на бранша около една трета от медикаментите без рецепта са поскъпнали през последната година с изрично разрешение на държавата чрез Националния съвет по цени и реимбурсация. Става дума за над 500 лекарствени продукта.
"Няма как в днешно време някой да работи на загуба. Ако аптеките бъдат принудени да продават на по-ниски цени от тези, на които са закупили лекарствата, те просто ще спрат да ги отпускат", предупреди председателят на Фармацевтичния съюз Димитър Маринов в ефира на bTV.
По думите му това ще доведе до спиране на доставки от търговците на едро и до реален недостиг за пациентите. Той подчерта, че всички увеличения на цените са ставали с одобрението на държавата и определи предложените промени като "популистки и неприложими на практика".
Фармацевтите уточняват, че лекарствата без рецепта обхващат широк спектър – от препарати за настинка и температура до болкоуспокояващи и антипиретици.
Аптекари потвърждават, че вече разполагат със значителни наличности от такива медикаменти. "Ако законът бъде приет, ще бъдем принудени да спрем продажбата им, защото загубите ще са сериозни", каза фармацевтът Стефан Минков.
От Фармацевтичния съюз настояват законопроектът да не бъде приеман на второ четене и подчертават, че при всяка промяна, засягаща лекарства, аптеки и фармацевти, трябва да бъде търсено становището на бранша.
Сред предложенията им е въвеждане на пределни цени не само за пациентите, но и за търговците на едро, така че аптеките да имат икономически стимул да поддържат наличности и пациентите да не останат без достъп до основни медикаменти.
Още по темата
/
Фармацевти признаха: Има хора, които поставят "петно" върху целия сектор и налагат регулаторът да разследва дейността им заедно с ДАНС
31.10
Родители с апел към здравиния министър: В България липсват медикаменти за болест, която води до внезапна смърт при деца
26.06
Николай Костов: Лекарствата, които липсват в аптечната мрежа, са между 360 и 370 , това е константно число през последните две-три години
23.06
Вече са доставени 6 хил. опаковки от лекарство за лечение на рак на гърдата – 6 месеца то отсъстваше от пазара
17.06
Още от категорията
/
Златото поскъпва отново, след като Тръмп наложи мита на осем европейски държави заради Гренландия
11:37
Експерт: Една банкнота от 100 лева в перфектно състояние след 2-3 години ще струва между 120 и 150 лева
09:00
Експерти: Време е да си признаем, че мантрата за "щастливо детство без задължения" доведе до поколение, което не познава думата "отговорност"
18.01
До края на 2026 г. българите може да съхраняват личната карта, шофьорската книжка и банковите карти в дигитален портфейл
18.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Blagoevgrad24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.