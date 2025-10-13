ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Фармацевти: Няма друга държава, в която на цената на едно кафе можеш да посетиш лекар и да получиш професионална консултация
Семейните фармацевти от над 700 аптеки застанаха зад колегите си от първичната медицинска помощ с аргумента, че здравната грижа в България е обезценена – както в лекарските кабинети, така и в аптеките.
"Заставаме зад исканията на общопрактикуващите лекари за повишаване на таксата за преглед. Изключително дълъг период тя не е била актуализирана, а цените на услугите скочиха с 300–400% през последните години. Нека дадем пример с банковите такси – при тях увеличението е над 300%, а тук дори не говорим за най-ценното – здравето. Специализираният труд и знания, свързани с опазване на здравето, трябва да са с най-висок приоритет и най-добро заплащане,“ коментира Константин Попов – секретар на ИКМФ и собственик на семейна аптека в Ямбол.
Според Инициативния комитет от магистър-фармацевти проблемът с недооценяването на труда се пренася и върху фармацевтичния сектор.
Таксата "рецепта“ и процентните надценки върху лекарствените продукти не са актуализирани повече от десетилетие, а аптеките продължават да функционират в условия на тежка регулация, растящи разходи и липса на кадри.
"В аптеките ситуацията е аналогична – надценките не са променяни повече от 10 години, а реалните разходи непрекъснато нарастват. В същото време отпускането на лекарства и консултациите се възприемат като безплатни услуги. В нито една европейска държава тази грижа не се тълкува като безвъзмездна,“ допълни Попов.
По време на националната есенна конференция на семейните аптеки, проведена на 5 октомври, Инициативният комитет обсъди и прие решение да предложи промени в законодателната рамка, свързани с въвеждане на такса "фармацевтична грижа“, която да остойности труда и експертизата при обслужване на рецепта.
Към момента в България не съществува законово основание аптеките да начисляват такса за обработка на рецепта, макар в повечето страни от ЕС тя да е регламентирана – например във Франция, Германия, Литва и Дания пациентите заплащат фиксирана такса между 0,75 и 2 евро за обслужване на рецепта.
"Семейните аптеки подкрепят личните лекари, защото сме в една и съща ситуация – нарастващи отговорности, без адекватна компенсация. Нашето предложение е "таксата рецепта“ да бъде обвързана с процент от минималната работна заплата, така че да отразява реалните икономически условия. Това ще гарантира устойчивост на системата и ще позволи на аптеките да продължат да осигуряват достъпна грижа и консултация за всеки пациент.“, коментира Аделина Любенова – председател на ИКМФ.
Фармацевтите припомнят, че аптеките, които отпускат лекарства, реимбурсирани от НЗОК, нямат такса рецепта, нямат надценка на скъпоструващите лекарства, а получават до 25 лева от Касата, което е абсолютно несправедливо и е в разрез с всякакви икономически принципи.
"В много случаи аптеките отпускат лекарства за над 500 евро, а реалният приход от това до 15 евро. Това е неустойчива система,“ допълни Любенова.
Фармацевтите от Инициативния комитет настояват за равнопоставеност в оценката на труда между всички участници в здравната система – лекари, фармацевти, сестри и помощен персонал.
"Няма друга държава, в която на цената на едно кафе можеш да посетиш лекар и да получиш професионална консултация. Ако не променим това отношение, ще продължим да губим кадри и доверие,“ обобщават от Инициативния комитет от магистър-фармацевти в България.
От там изразиха опасения, че към момента не е ясно и дали парите за отпуснатите лекарства ще стигнат на Касата преди влизането в Еврозоната и дали тя ще може да се разплати към аптеките до края на година.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: