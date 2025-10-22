ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Благоевград
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
|Фалшиви "игри" за награди събират данните ни и ги използват неправомерно
Проверка преди участие
"На първо място се опитваме да проверим кой стои зад тази игра. Защото в много случаи се оказва, че това е измама, която има за цел или да събере наши лични данни, или пък да ни създаде усещането, че сме спечелили някаква награда, но после да поиска, например, да си я платим. И това вече си е нелоялна практика, когато не е измама", каза основателят на платформата "Ние, потребителите" Габриела Руменова.
Във всяка легитимна кампания трябва да има ясно посочен организатор, период на провеждане, условия за участие и информация за възрастовите ограничения.
Тези данни обикновено се съдържат в общите условия, които потребителите рядко четат, но именно там се крие най-важното.
"Ако на официалната страница на така наречения организатор няма информация за провеждането на такава игра, то тогава най-вероятно сме попаднали на някакъв тип измама", отбеляза Руменова в ефира на Bulgaria ON AIR.
Тя посочи, че понякога дори истински игри на известни марки се използват за създаване на фалшиви копия, които се различават само по това, че предлагат други награди или липсва коректна информация за организатора.
Събиране на лични данни и "наградите"
Най-честите измамни игри изискват от потребителите да отговорят на няколко елементарни въпроса – за възраст, предпочитани продукти, местоживеене – и накрая да предоставят лични данни, като имейл или телефон.
Тези данни обаче често се използват неправомерно.
"Ние трябва да проявяваме грижа към личните си данни като един добър стопанин и да изискваме те да бъдат обработвани само за целите, за които са събрани. И да не забравяме, че след като дадем съгласие за участие в игра, след приключването ѝ можем да поискаме личните ни данни да бъдат заличени и повече да не се обработват", заяви Руменова.
Истински награди срещу фалшиви обещания
При реалните промоции обикновено се изисква закупуване на продукт и запазване на касовата бележка, докато при измамните кампании покупка не се изисква, а наградите изглеждат прекалено щедри – например екскурзии или автомобили срещу минимално действие.
Според Руменова, ако за получаването на награда се иска допълнително плащане, това може да бъде определено като нелоялна или дори агресивна практика.
Изключение има, ако в официалните условия изрично е упоменато, че потребителят покрива единствено разходите за доставка.
При съмнение обаче тя препоръчва незабавна комуникация с организатора, а при липса на яснота – сигнал до Комисията за защита на потребителите.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Важно за пътуващите по АМ "Струма"
16:54 / 20.10.2025
Шофьори смляха колите си на пътя за Дупница
11:46 / 20.10.2025
Бой между ученици пред закусвалня в Разлог
11:40 / 21.10.2025
ЮЗДП започва проект за по-здрави гори и спокойни мечки
14:53 / 20.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@blagoevgrad24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2009 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Blagoevgrad24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Blagoevgrad24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Blagoevgrad24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: