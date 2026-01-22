ЗАРЕЖДАНЕ...
Евростатат: Държавният дълг на България расте, но остава сред най-ниските в Европа
В сравнение с третото тримесечие на 2024 г. съотношението на държавния дълг към БВП се е увеличило както в еврозоната (от 87,7% на 88,5%), така и в ЕС (от 81,3% на 82,1%).
В края на третото тримесечие на 2025 г. държавният дълг се състои от 84,2% дългови ценни книжа в еврозоната и 83,6% в ЕС, 13,3% заеми в еврозоната и 13,9% в ЕС и 2,6% валута и депозити в еврозоната и 2,5% в ЕС.
Поради участието на правителствата на държавите членки на ЕС в отпускането на заеми на определени държави членки, се публикуват и тримесечни данни за междуправителственото кредитиране (МПК). МПК като процент от БВП в края на третото тримесечие на 2025 г. е 1,4% в еврозоната и 1,2% в ЕС.
Държавен дълг в края на третото тримесечие на 2025 г. по държави членки
Най-високите съотношения на държавен дълг към БВП в края на третото тримесечие на 2025 г. са регистрирани в Гърция (149,7%), Италия (137,8%), Франция (117,7%), Белгия (107,1%) и Испания (103,2%), а най-ниските съотношения са регистрирани в Естония (22,9%), Люксембург (27,9%), България (28,4%) и Дания (29,7%).
В сравнение с второто тримесечие на 2025 г., единадесет държави членки са регистрирали увеличение на съотношението си дълг/БВП в края на третото тримесечие на 2025 г., а шестнадесет са регистрирали намаление.
Най-голямо увеличение на съотношението е наблюдавано в Люксембург (+2,6 процентни пункта), България (+2,1 процентни пункта), Франция (+1,8 процентни пункта), Литва и Румъния (и двете +1,6 процентни пункта) и Австрия (+1,5 процентни пункта). Най-голямо намаление е регистрирано в Латвия (-2,9 процентни пункта), Гърция (-2,2 процентни пункта), Словения и Финландия (и двете -1,7 процентни пункта).
В сравнение с третото тримесечие на 2024 г., шестнадесет държави членки са регистрирали увеличение на съотношението си на дълга към БВП в края на третото тримесечие на 2025 г., а единадесет държави членки са регистрирали намаление.
Най-голямо увеличение на съотношението е регистрирано в Румъния (+5,5 процентни пункта), Полша (+5,0 процентни пункта), Финландия (+4,7 процентни пункта), България (+4,1 процентни пункта) и Франция (+4,0 процентни пункта). Най-голямо намаление е наблюдавано в Гърция (-8,9 процентни пункта), Ирландия (-7,1 процентни пункта), Кипър (-6,1 процентни пункта), Дания (-3,1 процентни пункта) и Латвия (-2,3 процентни пункта).
