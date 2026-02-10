ЗАРЕЖДАНЕ...
Евростат за бягащите от войната украинци и тези, които намериха закрила в България
Държавите от ЕС, които приемат най-голям брой лица, получили временна закрила от Украйна, са Германия (1 250 620 души; 28,7% от общия брой в ЕС), Полша (969 240; 22,3%) и Чехия (393 055; 9,0%). В България временна закрила до този момент са получили 78 105 украинци.
Сред 26-те държави от ЕС с налични данни броят на хората под временна закрила се е увеличил в 22 държави, като 3-те най-големи абсолютни увеличения са наблюдавани в Германия (+9 620; +0,8%), Испания (+2 235; +0,9%) и Румъния (+2 160; +1,1%). Сред 4-те страни от ЕС, които регистрираха намаления, най-високите са наблюдавани във Франция (-1250; -2,4%) и Естония (-470; -1,3%).
Най-високите съотношения на бенефициенти на временна закрила на хиляда души са наблюдавани в Чехия (36,0), Полша (26,6) и Кипър и Словакия (и двете по 25,8), докато съответната цифра на ниво ЕС е 9,7 на хиляда души.
Към 31 декември 2025 г. украинските граждани представляват над 98,4% от бенефициентите на временна закрила в ЕС. Възрастните жени съставляват 43,6% от бенефициентите. Непълнолетните представляват почти една трета (30,5%), докато възрастните мъже съставляват малко повече от една четвърт (25,9%) от общия брой.
Данните, представени в тази статия, се отнасят до предоставянето на статут на временна закрила въз основа на Решение за изпълнение 2022/382 на Съвета от 4 март 2022 г., с което се установява наличието на масов приток на разселени лица от Украйна поради руската агресия срещу Украйна и се въвежда временна закрила. Предоставени са от Евростат, цитирани от ФОКУС.
На 13 юни 2025 г. Европейският съвет прие решение за удължаване на временната закрила за тези хора от 4 март 2026 г. до 4 март 2027 г.
