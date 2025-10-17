Евростат сложи по-голяма част от България в тъмната част на картата по отношение на риск от бедност

© През 2024 г. 93 от 243-те региона на ЕС (с налични данни) на ниво 2 от номенклатурата на териториалните единици за статистика (NUTS 2) са регистрирали нива на риск от бедност или социално изключване, по-високи от средните за ЕС 21%; 4 региона са имали същия процент, докато 146 са имали по-ниски нива. Това показват данните ан Евроста, цитирани от "Фокус".



В 5 региона тези нива са били повече от два пъти по-високи от средните за ЕС. Най-високият процент е бил в Гвиана (Франция), където 59,5% от населението е било изложено на риск от бедност или социално изключване, следван от италианските региони Калабрия (48,8%) и Кампания (43,5%), и испанските автономни градове Мелила (44,5%) и Сеута (42,2%).



Данните на Евростат за региони у нас показват следните цифри:



– Северозападен 35.8%



– Югозападен 20.1%



– Южен-централен 38.3%



– Югоизточен 35.8%



– Северен-централен 36.6%



– Североизточен 26.3%



Относитолно добри са резултатите единствено на Югозападният и Североизточният региони в България.



През 2024 г. е имало 25 региона на ниво NUTS 2, където поне 33% от населението е било изложено на риск от бедност или социално изключване (най-тъмният нюанс на синьото на картата). Тези региони са концентрирани в Гърция (5 региона), България, Испания, Италия (по 4 региона), както и в Румъния и най-отдалечените региони на Франция (по 3 региона). Тази група включва и 2 предимно градски региона в западните страни от ЕС – столичния регион на Белгия (Région de Bruxelles-Capitale / Brussels Hoofdstedelijk Gewest) и Бремен в Германия.



В другия край на разпределението имаше 26 региона, където по-малко от 12,5% от населението беше изложено на риск от бедност или социално изключване през 2024 г. (светложълт оттенък). Тази група включваше:



– 7 региона в Северна и Централна Италия, включително Provincia Autonoma di Bolzano/Bozen (6,6%), който имаше най-нисък процент на риск от бедност или социално изключване в ЕС;



– 6 от 8-те региона на Чехия, включително Jihozápad (8,8%), който имаше третия най-нисък процент в ЕС;



– 3 региона във Vlaams Gewest в Северна Белгия;



– 3 региона в Австрия;



– 2 региона в Полша, включително столичния регион Варшавски столечен;



столичните региони на Хърватия, Румъния, Словения и Словакия, като последният от тях, Bratislavský kraj, има втория най-нисък процент в ЕС (8,6%);



северозападния унгарски регион Közép-Dunántúl.