|Евростат с данни за зависимостта между възрастните българи спрямо работещите млади
През 2004 г. коефициентът на зависимост в напреднала възраст в ЕС е бил 26,8%, което означава, че на един възрастен човек на 65 или повече години се падат малко по-малко от 4 възрастни в трудоспособна възраст. На 1 януари 2024 г. съотношението е било 37,0%, което показва, че на всеки възрастен човек се падат по-малко от 3 възрастни в трудоспособна възраст.
Най-отдалечените френски региони Майот (6,1%) и Гвиана (13,8%), както и столичният регион Биен Копенхаген в Дания (17,8%) са имали най-ниските коефициенти на зависимост в напреднала възраст.
Междувременно белгийският крайбрежен регион Арондисман Верн е имал най-високия коефициент на зависимост в напреднала възраст (72,8%). Алто Тамега е Барозу в Северна Португалия (71,4%) и Евритания в Централна Гърция (71,1%) бяха единствените други региони в ЕС, където това съотношение надхвърли 70%.
Към януари 2024 г. е имало 139 региона по номенклатура на териториални единици за статистика (NUTS 3), където коефициентът на зависимост на възрастните хора е бил най-малко 50%. Тази група региони е била концентрирана главно в (Източна) Германия и Франция. Освен това, Италия, Финландия, Португалия, България, Гърция и Испания също са имали няколко региона, където коефициентът на зависимост на възрастните хора е бил най-малко 50%.
