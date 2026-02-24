ЗАРЕЖДАНЕ...
Евростат с данни за транспортния бранш
Това е увеличение с 30% спрямо 2018 г. Броят представлява 12% дял от общата заетост в сектора (раздел H на NACE: Транспорт и складиране, съкратено "Транспорт“ по-долу). Като цяло две трети от тези 1,3 милиона служители в транспорта са работили за предприятия, принадлежащи към групи от МНП, контролирани от други страни от ЕС или от ЕАСТ (една трета от страни извън ЕС, които не са членки на ЕАСТ). Данните са на Евростат, цитирани от ФОКУС.
В абсолютно изражение Германия е имала най-висока обща заетост в транспортни предприятия, принадлежащи към групи от МНП под чуждестранен контрол (191 000 души), следвана от Полша (167 000 души) и Испания (126 000 души).
Най-високите дялове са установени в Люксембург (33,4%), Швеция (37,5%) и Нидерландия (25,9%), докато най-ниските са отчетени от Франция (5,9%), Литва (6,4%) и Гърция (6,7%). Бългрия е с 9,2%.
Що се отнася до страните с най-голям брой контролирани работни места, Германия отново е с най-висока заетост (232 000 души, наети от германски мултинационални предприятия в други страни от ЕС), следвана от Франция (176 000) и Нидерландия (72 000).
