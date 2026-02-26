ЗАРЕЖДАНЕ...
Евростат с данни с инфлацията в България и останалите страни в еврозоната
Най-ниските годишни темпове са регистрирани във Франция (0,4%), Дания (0,6%), Финландия и Италия (и двете по 1,0%). Евростат измерва 2,3% инфлация в България.
Най-високите годишни темпове са регистрирани в Румъния (8,5%), Словакия (4,3%) и Естония (3,8%). В сравнение с декември 2025 г. годишната инфлация е спаднала в двадесет и три държави членки, останала е стабилна в една и се е повишила в три.
През януари 2026 г. най-голям принос за годишния темп на инфлация в еврозоната имат услугите (+1,45 процентни пункта, п.п.), следвани от храни, алкохол и тютюн (+0,51 п.п.), неенергийни промишлени стоки (+0,09 п.п.) и енергия (-0,39 п.п.).
