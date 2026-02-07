През декември 2025 г., в сравнение с ноември 2025 г., сезонно коригираният обем на търговията на дребно е намалял с 0,5% както в еврозоната, така и в ЕС, според първите оценки на Евростат, цитирани от. През ноември 2025 г. обемът на търговията на дребно е нараснал с 0,1% в еврозоната и с 0,2% в ЕС.През декември 2025 г., в сравнение с декември 2024 г., календарно коригираният индекс на продажбите на дребно се е увеличил с 1,3% в еврозоната и с 1,7% в ЕС.Средногодишното ниво на обема на търговията на дребно за 2025 г., в сравнение с 2024 г., се е увеличило с 2,3% както в еврозоната, така и в ЕС.В еврозоната през декември 2025 г., в сравнение с ноември 2025 г., обемът на търговията на дребно се е увеличил за храни, напитки и тютюн с 0,1%,– намалял за нехранителни продукти (с изключение на автомобилни горива) с 1,2%,– запазил се е стабилен за автомобилни горива в специализирани магазини.– намалил се е за храни, напитки и тютюн с 0,1%,– намалил се е за нехранителни продукти (с изключение на автомобилни горива) с 0,9%,– увеличил се е за автомобилни горива в специализирани магазини с 0,1%.Сред държавите членки, за които има данни, най-големите месечни намаления в общия обем на търговията на дребно са регистрирани в Португалия (-3,1%), Швеция (-1,9%) и Дания (-1,6%). Най-високите увеличения са наблюдавани в Люксембург (+7,0%), Словакия (+3,1%) и Хърватия (+1,8%).– увеличил се е за храни, напитки и тютюн с 1,2%,– увеличил се е за нехранителни продукти (с изключение на автомобилно гориво) с 1,6%,– увеличил се е за храни, напитки и тютюн с 0,8%,– увеличил се е за нехранителни продукти (с изключение на автомобилно гориво) с 2,0%,– увеличил се е за автомобилно гориво в специализирани магазини с 2,4%.Сред държавите членки, за които има данни,са регистрирани в Кипър (+8,2%),и Люксембург (+6,2%). Най-големите намаления са наблюдавани в Словакия (-5,1%), Румъния (-2,1%) и Естония (-1,0%).